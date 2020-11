MASSON, Jean



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de Jean Masson à Montréal, le 1er novembre 2020. Il était le fils de Marthe Bégin et de Pierre-Georges Masson. Il laisse dans le deuil sa fille Stéphanie (Martin Marcotte), sa soeur Ginette (Barry Lawrence Smith), son neveu Jean-François Prieur et son filleul Simon Prieur. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, oncles des familles Masson et Bégin ainsi que de très nombreux amis, associés et collègues de travail. Diplômé en droit de l'Université Laval, Jean a commencé sa carrière d'avocat auprès de la Société de développement de la Baie James et du Ministère de la Justice. En 1978, il se joint au cabinet d'avocats Fasken. Parmi sa longue liste d'accomplissements professionnels chez Fasken, on peut souligner que sa connaissance approfondie du Plan Nord, l'a amené à conseiller de nombreuses compagnies minières. Jean était un homme authentique, humain, courageux et déterminé. Personne ne pourra oublier sa compassion, sa joie de vivre et son rire contagieux. Tous et toutes garderont aussi en mémoire son sens de l'engagement, sa loyauté et sa bienveillance. Voyant tournoyer des faucons pèlerins à la fenêtre de son bureau situé dans une tour, Jean s'est passionné pour leur protection. Ce qui l'a amené à la mise sur pied d'un projet de collaboration avec le Centre de recherche et de conservation des oiseaux de l'Université McGill. Doté d'un sens politique exceptionnel, Jean fut l'un des grands organisateurs du Parti libéral du Québec qu'il aimait tant. Dès 1970, en effet, il est élu président de la Fédération des jeunes libéraux du Québec. Grand admirateur et proche collaborateur de Robert Bourassa, il a grandement contribué à commémorer sa mémoire dont l'érection d'un monument dans les jardins de l'Assemblée nationale. La famille tient à remercier particulièrement les médecins, le personnel des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôpital général de Montréal. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à l'Hôpital général de Montréal.