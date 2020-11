MARMEN, Hélène



Le samedi 31 octobre, à l'âge de 70 ans, est décédée subitement à son domicile, Hélène Marmen. Elle était la fille de feu Jacqueline Dubuc et de feu Lucien Marmen, conjointe de feu Ivan Bisaillon. Elle laisse dans le deuil, ses sœurs: Danielle-Lisette, Francine (Michel Maheux) et son frère Réjean (Elisabeth Lapointe), ainsi que ses neveux et nièces: Patrick, Jean-Philippe, Isabelle, Sébastien, Geneviève, Pascal. Sa fidèle amie Lorraine Cantin. Déterminée, attentionnée et généreuse, elle restera dans nos cœurs.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation Yvon Deschamps, Centre Sud, Montréal. www.je donneenligne.org/fondation-yvondeschamps-centresud/index.php. Il est également possible de faire le don par chèque à l'adresse suivante: Monsieur José Rebelo, Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, 2093, rue de la Visitations, Montréal (Québec) H2L 3C9.