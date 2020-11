Appel à projets contre l’homophobie et la transphobie

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a lancé samedi un appel à projets pour le programme Lutte contre l’homophobie et la transphobie (PLCHT).

Ce programme annuel d’aide financière «soutient la réalisation de projets visant à répondre aux besoins des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ) en matière de prévention de la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre et en matière de sensibilisation à cette discrimination», explique-t-on dans un communiqué du gouvernement.

Les projets favorisés seront ceux portant sur la prévention des violences sexuelles envers les personnes LGBTQ; la formation pour les intervenants; la création d’activités de sensibilisation; les réalités spécifiques des autochtones LGBTQ ou bispirituelles; le renforcement du milieu communautaire; les initiatives en soutien aux personnes intersexes.

Le PLCHT a été mis en place en 2011 par le gouvernement libéral de Jean Charest.

Depuis sa conception, le programme a accordé une aide financière totalisant près de 3,5 millions $ pour la réalisation de 148 projets.

Les organismes à but non lucratif sont invités à soumettre leurs propositions au plus tard le 18 décembre prochain à 16 h 30.