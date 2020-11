TURGEON, Roger



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 7 novembre 2020, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé monsieur Roger Turgeon, époux de feu madame Rollande Déry, fils de feu madame Juliette Allard et de feu monsieur Joseph Edgar Turgeon. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Christine Kiley), Michel (Caroline Larue), André (Marie-Claude Labrie), Josée; ses petits-enfants: Charles (Sarah Paré), Mélanie (Christopher Dion), David (Maria Vital Brazil), Jonathan (Roxanne Fournier), Joanie et Élisabeth: ses arrière-petits-enfants: Maély, Ophélie, Mattéo et Mia; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Déry: feu Madeleine (feu Paul Fréchette), Gérard (feu Aline Langlois, Suzanne Côté) et feu Pierrette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines dont Andrée Turgeon (Jocelyn Desrosiers) et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca.