Ça joue cochon dans l’industrie du porc

Un éleveur de porcs de Lanaudière dénonce les transformateurs comme Olymel, qui achète plus d’un million de porcs de l’Ontario chaque année alors que nos porcheries débordent de cochons.

« Je ne suis pas capable de vivre avec le fait que mes cochons soient tassés comme ça dans mes bâtisses. Je me lève tous les matins pour m’occuper de mes animaux. Ce sont mes bébés », confie avec émotion William Lafond, un éleveur de porcs de Lanaudière.

Chaque semaine, l’Ontario produit 125 000 porcs de boucherie, dont près de 25 000, ou 20 % sont envoyés dans les abattoirs du Québec, selon des chiffres du ministère de l’Agriculture de l’Ontario obtenus par Le Journal.

« On parle d’achat local, et on achète des porcs de l’Ontario en laissant nos cochons grossir ici. En Ontario, la vie est rose », déplore William Lafond, pris avec 2000 cochons, qui n’ont pas pu aller encore à l’abattoir faute de place.

D’après lui, les éleveurs ontariens et les travailleurs d’abattoir ne sont pas à blâmer, au contraire, mais les porcs québécois devraient passer en premier.

« Réglons les problèmes au Québec. Que ces cochons-là de l’Ontario aillent se faire abattre aux États-Unis », soupire William Lafond en pointant du doigt le géant Olymel, qui continue de faire venir des cochons ontariens alors qu’il y a toujours plus de 80 000 porcs prêts pour l’abattoir à la grandeur du Québec.

Selon lui, les éleveurs de porcs sont capables de vivre avec des chutes de prix et les aléas du marché, mais ils ne digèrent pas de passer après l’Ontario.

Ces derniers jours, la pandémie a réduit les capacités d’abattage. Travailleurs infectés, usines paralysées... les poumons de l’industrie ont fait suffoquer les éleveurs comme William Lafond, qui ne roulent déjà pas sur l’or.

Olymel se défend

Du côté d’Olymel, on dit être en mode solution.

« C’est vrai que l’on achète des porcs de l’Ontario, mais on en achète beaucoup plus du Québec », tient à rappeler le porte-parole d’Olymel, Richard Vigneault.

Le transformateur souligne qu’il a réussi à éviter « l’abattage humanitaire » le printemps dernier lorsqu’il y avait quelque 100 000 porcs en attente.

« On a envoyé des porcs de l’Ontario aux États-Unis. Il y a des choses qui sont faites quotidiennement avec Les Éleveurs de porcs du Québec », dit-il.

D’après lui, ce sont les effets de la pandémie qui compliquent les choses. « Ce n’est pas parce que l’on achète des porcs en Ontario que la situation est plus difficile en ce moment, c’est à cause des ralentissements », précise-t-il.

Pour Daniel-Mercier Gouin, professeur en agroéconomie à l’Université Laval, il est vrai que les effets de la COVID-19 doivent être montrés du doigt.

« En temps normal, je n’ai rien contre le fait qu’Olymel aille chercher des porcs en Ontario pour rentabiliser au maximum ses abattoirs, mais en ce moment, ça pose problème en raison de la pandémie », souligne-t-il.

Mais pour Maxime Laplante, président sortant de l’Union paysanne, la crise était écrite dans le ciel. « Si on avait une structure d’abattage éparpillée en région, il y aurait plusieurs sites, mais là on est coincés », a-t-il analysé.

Ces derniers jours, Les Éleveurs de porcs du Québec ont refusé catégoriquement d’accorder une entrevue au Journal sur le sujet.

Au Québec, l’industrie porcine génère des retombées de plus de 3,36 milliards de dollars et emploie plus de 31 000 personnes. Environ 70 % de la production est exportée dans 80 pays, selon les Éleveurs de porcs du Québec.

Encore un million de bêtes seront envoyées au Québec

Les éleveurs de porcs de l’Ontario ne sont pas prêts à arrêter d’envoyer leur 1,2 million de cochons chaque année dans les abattoirs québécois.

« On est tous ensemble là-dedans », a confié hier au Journal Eric Schwindt, président d’Ontario Pork, qui regroupe 1179 éleveurs ontariens.

D’après le producteur de la région de Waterloo, l’Ontario et le Québec ont toujours travaillé main dans la main et doivent continuer de le faire.

« On aide les abattoirs québécois à être remplis, donc c’est gagnant-gagnant. Nos cochons les aident à rester pleins », explique l’éleveur de la province.

55 000 porcs en attente

Au ministère de l’Agriculture de l’Ontario, on souligne que les secteurs agroalimentaires du Québec et de l’Ontario sont très intégrés.

« L’Ontario produit chaque semaine environ 125 000 porcs de boucherie. On estime que l’Ontario expédie au Québec chaque semaine entre 20 000 et 25 000 porcs de boucherie, pour l’abattage de ces animaux. On estime en outre que l’Ontario expédie environ 8000 porcs sevrés par semaine au Québec, pour la finition de ces animaux », détaille sa relationniste, Christa Roettele.

Alors qu’au Québec quelque 80 000 porcs prêts à aller à l’abattoir sont coincés dans les porcheries, faute de place à l’usine, l’Ontario vit le même problème.

« On a aussi des surplus de cochons en Ontario. On a près de 55 000 porcs en attente ici. Proportionnellement, c’est semblable au Québec », lance M. Schwindt.

Quand on lui fait part des craintes d’éleveurs québécois qui n’en peuvent plus de voir des camions de l’Ontario prendre le chemin de nos abattoirs, Eric Schwindt, qui est lui-même éleveur, dit les comprendre.

« Je serais frustré aussi, mais c’est en raison de la COVID-19. On produit aussi plus de porcs l’automne qu’au printemps », répond-il.

Facture salée

Ces dernières semaines, les éleveurs ontariens ont essayé de faire abattre leurs bêtes aux États-Unis ou dans l’Ouest du pays plutôt qu’au Québec pour donner un coup de main, mais ils se sont retrouvés avec une facture salée.

« On en envoie aussi en Alberta, dans l’Ouest, mais c’est dispendieux, ça nous coûte au moins trois ou quatre fois plus cher en transport », observe Eric Schwindt.