Comment inciter ma femme à partir?

Je m’adresse à vous, car je ne vois pas à qui je pourrais poser ma question tant elle relève de mon intimité. Je suis en couple avec ma femme depuis 15 ans. Comme tous les couples, on a eu nos hauts et nos bas, mais depuis presque un an, c’est plutôt dans la cave qu’on se retrouve.

Au tout début de 2020, juste après notre retour de Walt Disney World, en Floride, où on avait emmené les enfants pour les fêtes, elle m’a annoncé qu’elle ne m’aimait plus et que la vie avec moi lui était devenue pénible. Le choc de cette annonce que je n’avais pas vue venir a été violent. Je lui ai demandé de réfléchir, car je craignais le ressac que ça allait créer sur nos enfants de 8 et 10 ans si on prenait la décision de se séparer.

Puis la COVID est arrivée et on s’est retrouvés enfermés tous les quatre dans la maison, devenue également notre lieu de télétravail à ma femme et moi. Ça ne s’est pas trop mal passé, même si cette promiscuité m’a permis d’apprendre qu’elle avait un amant. Ce dont je ne me doutais pas non plus.

L’été dernier, on a repris une vie quasi normale, et même si moi je travaille encore de la maison, elle est retournée au bureau. Ce qui, je m’en doute, lui a certainement permis de revoir son amant. Je dis ça parce que certains jours où elle rentre tard, son humeur reprend du mieux. Mais elle ne m’a plus jamais reparlé de séparation. Je suis donc pris entre deux eaux. D’un côté, notre vie sexuelle est au point mort et je n’ose même pas m’approcher d’elle de peur de me faire repousser. Mais de l’autre, je me sens comme un rejet qu’elle garde dans sa vie par opportunisme.

Comme elle est responsable de la situation dans laquelle elle m’a mise, je me suis dit que je n’avais plus qu’à attendre qu’elle prenne elle-même la décision de rompre. D’autant plus que moi, je l’aime encore. Mais le temps passe, et elle ne dit toujours rien de ce qu’elle envisage pour notre avenir, et ça me rend de plus en plus mal à l’aise et de plus en plus anxieux. Certains jours, la tension entre nous est à couper au couteau. J’ai peur que ça rejaillisse à la longue sur les enfants et que ça les traumatise.

Anonyme

Pourquoi serait-ce à elle que devrait revenir la décision de la séparation quand c’est vous qui êtes bafoué par son attitude à elle ? Est-ce une volonté de votre part d’agir ainsi pour qu’elle se sente encore plus coupable ? Ou bien espérez-vous que le temps la ramènera vers vous sans que vous ayez rien à faire de plus pour la reconquérir ?

Si vous aviez le moindre respect pour vous-même, vous prendriez l’initiative de la rupture. Car le désamour qu’elle vous a clairement exprimé mériterait que vous preniez le taureau par les cornes pour que quelque chose se passe. Elle a le beau rôle. D’un côté, son amant la calme et la comble, et de l’autre, vous lui permettez de mener une double vie sans que son mariage en soit pénalisé.

Elle se retrouve ainsi avec le meilleur des deux mondes, pendant que vous, qui opérez dans un mode passif et attentiste, vous la laissez occuper tout le terrain. Cette situation n’augure rien de bon à long terme. Sinon de rendre l’atmosphère familiale de plus en plus invivable.

C’est seulement en engageant une procédure de divorce que vous verrez sa vraie couleur et que vous aurez la moindre chance de provoquer un choc qui la fera peut-être, et je dis bien peut-être, revenir à de meilleurs sentiments envers vous. Sans compter que vous êtes aussi responsable qu’elle de votre avenir familial.