PRÉMONT, Gisèle



À son domicile, le 5 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Gisèle Prémont. Née à Ste-Famille I.O., le 20 mars 1932, elle était la fille de feu dame Elmina Chabot et de feu monsieur Ludovic Prémont.Madame Prémont laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: père Ludovic, Jean-Claude (Laure-Anna Vézina), Ferdinand (Romaine April), Germain (feu Alfrédine Pouliot), Céline (Roger Giguère), Élise (Jean-Victor Lachance); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gisèle était également la sœur de: Auxilia (Fernand Drouin), Noëlla (Aurèle Tanguay), Hilarion (Dorothée Martin), Raymond (Pierrette Parent), Camille, sœur Armande, tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Missionnaires du Sacré-Cœur, Att. père Ludovic Prémont, Domaine de Bordeaux, 2140, ch. St-Louis, poste 207, Sillery, Qc, G1T 1P8. Les funérailles sont sous la direction de