SAVARD, Gérard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gérard Savard, époux de Renelle Beaulieu, fils de feu Joseph Savard et feu Alberta Bourget. Gérard nous a quittés le 14 octobre 2020 à l'Hôtel-Dieu de Lévis à l'âge de 82 ans.Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil sa fille Myriam Savard (François Bédard) et son fils Joël Savard (Wassila Bedjaoui); ses petits-enfants: Léo Bédard, Éloïse Bédard, Flavie Bédard, Marguerite Bédard, Théo Min Savard, Maëlle Hee Savard, Timothé Savard, Siméon Savard, William Bedjaoui, feu Joseph Savard et feu Jacob Savard; ses frères et sœurs: feu Marguerite Savard, feu Pierrette Savard, Guy Savard (Murielle Côté), Jean-Pierre Savard (feu Céline Mercier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Nice Beaulieu (Lucien Viel), Louiselle Beaulieu (Paul Roulet), Nive Beaulieu (Diane Kirouac); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel des soins intensifs Covid de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la résidence Jazz de Lévis pour leur humanisme et leur grande générosité avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca. La famille recevra les condoléances aude 10h à 12h.