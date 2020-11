KELLY, Watson



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 5 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Watson Kelly, époux de dame Yvette Bédard. Né à Québec, le 24 décembre 1934, il était le fils de feu dame Noëlla Lajoie et de feu monsieur John Thomas Kelly. Il demeurait à Québec, arr. Charlesbourg.Le corps sera porté en terre au cimetière de Giffard. Outre son épouse Yvette, monsieur Kelly laisse dans le deuil ses enfants : Grace (Hassan Haouzi), Steven, Norman (Karen Drouin); ses petits-enfants : Yaël, Noëlle, Wendy, Victoria; tous les membres des familles Kelly et Bédard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de