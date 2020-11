MICHAUD, Chantal



À son domicile, le 7 novembre 2020, est décédée à l'âge de 62 ans et 1 mois, Mme Chantal Michaud, épouse de M. Richard Lapierre; fille de feu Mme Jeannette Bérubé et de feu M. Gérard Michaud. Elle demeurait à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Pascal.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé, Richard Lapierre; son fils, Maxime Lévesque (Kiri Aing); ses belles-filles : Marie-Chantale (Christian Lemoine), Geneviève ainsi que leurs enfants; sa sœur, Jocelyne (Mario Laplante); son frère, Gilles. Elle était la belle-sœur de : Nicole (Jean Ringuette) et feu Lise (feu Georges Lepage). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces et autres parents des familles Michaud et Lapierre, ainsi que ses ami (e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill, 1001 Boulevard Décarie, Montréal, QC H4A 3J1. La direction des funérailles a été confiée à la