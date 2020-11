«I Am Greta»: portrait (complaisant) d’une ado en feu

Le documentaire de Nathan Grossman «I Am Greta» suit Greta Thunberg alors qu’elle devient l’instigatrice d’un mouvement mondial pour la sauvegarde de la planète.

Filmée seule sur le voilier qui la transporte aux États-Unis pour assister au sommet des Nations unies sur les changements climatiques (COP24), Greta Thunberg parle de son impression d’être dans un film, de ne pas croire en la réalité de ce qu’elle vit. Parce qu’avant de soulever les foules, la jeune fille de 15 ans a manifesté seule, tous les vendredis, devant le parlement suédois.

Son chemin en est un solitaire malgré la présence constante de ses parents, impression renforcée par les cadrages du cinéaste, incluant les gros plans, et l’utilisation des voix hors champ. La musique, elle, sert à donner une impression d’apocalypse imminente, destinée à être en adéquation et à renforcer les discours de Greta Thunberg. Car Nathan Grossman suit cette dernière partout, lors de ses nombreux déplacements – incluant sa brève rencontre avec le pape François – et de ses rendez-vous avec les leaders mondiaux, «I Am Greta» se terminant par la grève mondiale pour le climat en septembre 2019.

Les réflexions de Greta Thunberg et de ses proches sont entrecoupées de réactions hostiles de chefs d’État tels que Donald Trump ou Jair Bolsonaro, de personnalités publiques qui n’hésitent pas à la vilipender, parfois (et trop souvent) même à l’insulter. Rapidement, et malgré la curiosité éprouvée à l’observer au naturel, «I Am Greta» ne satisfait pas. Nathan Grossman, tout à son idée de documenter le parcours d’une adolescente qu’il admire visiblement, en oublie de parler des changements climatiques et en oublie surtout de parler de la personne, ne serait-ce qu’en recueillant des témoignages de proches.

Dans ce contexte de documentaire, la jeunesse de Greta Thunberg la dessert car son histoire et le mouvement qu’elle a créé sont tout nouveaux. Si elle exprime des doutes, des craintes et qu’elle livre ses pensées, elle – autant que le cinéaste – ne possède aucun recul, n’a pas encore intégré ce qui lui arrive, au contraire de Malala Yousafzai dans le documentaire «He Named Me Malala» (2015) qui lui a été consacré.

«I Am Greta» donne donc l’impression d’être un simple reportage, souvent redondant, qui ne satisfait pas toute la curiosité qu’on éprouve.

Disponible en VSD ainsi que sur AppleTV.