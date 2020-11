«Le combat de plus important de ma vie» – Mathieu Germain

« Le combat contre Yves Ulysse junior, c’est le combat le plus important de ma vie ».

Et Mathieu Germain ne l’a même pas dit pour vendre des tickets à Rimouski. Le combat va être disputé à huis clos et seuls les abonnés à Punching Grace et à Canal Indigo auront accès à l’événement.

Le combat le plus important parce que les deux hommes sont rendus là. Germain a frôlé le top 10 mondial, Junior Ulysse y a accédé. Avec deux ceintures en jeu, dont le titre NABF, le gagnant sera classé obligatoirement parmi les 15 premiers de la division.

Combat le plus important parce que Germain et Ulysse ont vécu une vie en parallèle depuis leur jeune adolescence sans jamais se rencontrer. Le tirage au sort du tournoi Carré d’as a mis fin à cette course en parallèle. Ils sont arrivés à la croisée des chemins.

ÉCOLE PÈRE MARQUETTE

« Junior s’intéressait à ce que je faisais dans la boxe. Il devait avoir 13 ou 14 ans et il n’avait pas encore commencé dans le sport. Moi, je boxais depuis l’âge de neuf ans. On a toujours jasé quand on se croisait, mais on n’est jamais devenu des amis. Je pense qu’on est trop différents. Je le respecte beaucoup, mais je n’aurai aucune difficulté en montant dans le ring à avoir l’agressivité nécessaire pour livrer un bon combat », explique Mathieu, chez lui, à Mascouche.

Peut-être que la pandémie empêche les fans de sentir toute l’émotion que génèrent ces combats, mais les boxeurs, eux, en sont conscients.

« Ça me rappelle Stéphane Ouellet contre Dave Hilton. Ou les grands combats locaux organisés par Régis Lévesque. Je te jure, c’est un honneur d’être impliqué dans ce tournoi. Yves Ulysse a perdu une fois contre Steve Claggett et moi, j’ai fait match nul avec Claggett. Et là, c’est nous deux qui faisons la finale de la première soirée. C’est génial », de dire Germain.

TROIS FILLES ET UNE BLONDE

Deux hommes de la même école secondaire, mais des parcours totalement différents. À 17 ou 18 ans, Mathieu Germain a décroché. Big time. Bière, pot, cigarettes, bars et bouffe. Quatre ans sur la baloune. Malgré cette dérape carabinée, sa blonde Roxane Leblanc n’a jamais cessé de croire en lui. De l’aimer.

Puis, quand il a frappé 215 livres pour ses cinq pieds et sept, il s’est comme réveillé. D’un coup, il a coupé l’alcool, le tabac, le pot et tout le reste.

« Je suis très discipliné dans la vie. Et j’ai une tête de cochon. J’ai arrêté et j’ai repris le chemin du gymnase. J’ai perdu 65 livres et après, je suis allé voir Mike Moffat pour qu’il recommence à m’entraîner. Il a dit qu’il me verrait d’abord aller et après, j’ai repris ma route avec lui », raconte Mathieu.

Huit ans plus tard, la boxe et Eye of the Tiger Management ont permis à Mathieu Germain d’acheter une belle maison à trois paliers à Mascouche.

Sa blonde Roxane et lui ont fondé la famille dont il rêvait. Trois belles filles de six, quatre et un an. Lya, Alice et Sofia. C’est sa vie. Roxane a l’expertise pour travailler de la maison et Mathieu, avec deux entraînements par jour, les moments de repos et de récupération dans la journée, profite pleinement de ses investissements.

« Camille Estephan et EOTTM nous aident beaucoup à nous installer pendant notre carrière. Avec les bourses des combats et les commanditaires qui me sont fidèles, j’ai pu préparer ma vie avec toute ma famille. Et pour moi, c’est très important. Chez les Germain, on est très proches. Je peux appeler mon frère plusieurs fois par jour et je ne passe pas une journée sans appeler mes parents deux fois par jour. On se dit ‘‘je t’aime’’ avant de s’endormir », dit-il en souriant.

PAS DE K.-O. POUR SES FILLES

Mathieu Germain n’a été battu qu’une seule fois. Au Casino de Montréal. Un crochet de droite percutant d’Uriel Perez. D’ailleurs, c’est cette défaite qui refroidit les ardeurs de mon vétéran confrère Mathieu Boulay dans le combat entre Ulysse et Germain. Question de mâchoire, dit-il.

« J’ai été battu par knock-out. C’est vrai. J’ai manqué d’attention et même si je pensais avoir récupéré dans le round suivant le premier crochet qui m’a envoyé au tapis, ce n’était pas le cas. Mais j’ai tiré des leçons de cette défaite », dit-il.

Première leçon, même si elle est maintenant âgée de six ans, il n’est pas question que Lya assiste à son combat.

« À la télé, je peux toujours la préparer à ce qui va se passer. C’est déjà tellement exigeant de monter dans le ring, je ne veux pas avoir un stress supplémentaire », dit-il.

Y en aura pas de stress. Ça va se passer comme dans le bureau du directeur à Père Marquette.

Deux locaux, un Noir et un Blanc, deux gars du même coin que le monde aime.

Régis, amuse-toi bien...

Une belle maison et une Rolex

Mathieu Germain a une belle maison à Mascouche. Et une belle montre au poignet pour donner le G-Time.

David Lemieux est propriétaire de trois maisons. Une de près d’un million qu’il habite, une autre donnée à ses parents et une troisième mise en location. Et il porte une magnifique Rolex.

Steve Butler a une maison à Repentigny et une Rolex.

Erik Bazynian habite avec sa famille dans un très beau condo à Laval. Même chose pour Simon Kean, qui a loué son condo à Trois-Rivières et qui veut acheter une maison dans la région métropolitaine.

Yves Ulysse junior possède un quadruplex et on ne parle pas de Bermane Stiverne, qui a investi dans plusieurs édifices en Floride.

Lexson Mathieu attend la bonne occasion et Batyr Jukembaev a déjà sa maison au Kazakhstan.

INVESTIR DANS DES MURS

En fait, les boxeurs d’Eye of The Tiger Management ont à peu près tous investi une grande partie de leurs gains dans une maison. C’est la philosophie du patron, Camille Estephan, et ils s’y tiennent.

« On explique à nos athlètes que la boxe est un sport à haut taux de risque. On leur conseille d’investir dans le domaine le plus sûr possible. L’argent investi dans des murs, ils ne peuvent le dépenser. La même chose pour leurs commanditaires. Au lieu de leur faire toucher un gros montant à chaque combat, on invite les commanditaires à verser une somme mensuelle que nos gars peuvent investir. Chez EOTTM, on fait la même chose en versant une somme chaque mois. Ils n’ont jamais la fausse impression d’être riches tout d’un coup », d’expliquer Estephan, propriétaire de Placements Manuvie, un des plus gros bureaux de courtiers au pays.

Et la Rolex ?

« Quand nos athlètes veulent se gâter, quand ils veulent se payer quelque chose de super beau, on leur conseille de s’offrir une Rolex. Une montre Rolex prend toujours de la valeur au fil des années. C’est plus un investissement qu’autre chose », de répondre Estephan.

Elle peut aussi remplacer un jonc lors d’un mariage...

Et en plus, elle donne l’heure...