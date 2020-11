Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

• À lire aussi: Legault et Labeaume dans le même tramway?

Marilyne Picard, CAQ

Photo Simon Clark

La sympathique députée de Soulanges a commis un impair par choix de mot, en publiant une publicité où on la voit, rayonnante comme toujours, souhaiter « Joyeux jour du Souvenir ». La commémoration des sacrifices des militaires n’est pas une fête.

Catherine Fournier, indépendante

Photo Stevens LeBlanc

La députée de Marie-Victorin a proposé de bonnes idées depuis son entrée en politique, mais celle d’introduire des coyotes pour diminuer la surpopulation de cerfs de Virginie dans un parc à Longueuil n’était assurément pas sa meilleure !

Marie Montpetit, PLQ

Photo Simon Clark

Des milliers de tests rapides pour dépister la Covid ont été livrés au Québec depuis deux semaines, mais ils ne sont toujours pas utilisés. La libérale de Maurice-Richard avait raison d’accentuer la pression sur le ministre de la Santé. « Ces tests dorment quelque part dans un entrepôt pendant que les éclosions et les décès en CHSLD augmentent chaque jour. »

Marwah Rizqy, PLQ

Photo Simon Clark

Impossible de ne pas être impressionné par la force de la députée de Saint-Laurent. Dans une entrevue aux Francs-Tireurs, elle s’est ouverte sur sa jeunesse marquée par un père violent et la pauvreté, ce qui rend encore plus admirable son brillant parcours professionnel.

En vrac

Carlos et le karaoké du Salon bleu

Photo Simon Clark

L’ex-ministre des Finances a chanté un peu de Murray Head en questionnant Marie-Ève Proulx mardi: «Please, say it ain't so, Joe, say it ain't so.» «Wow! M. le Président, je suis impressionnée par les talents de mon collègue de Robert-Baldwin», a-t-elle rétorquée, bonne joueuse.

Manon est «flabbergastée»

Photo Stevens LeBlanc

Manon Massé s’est dit «flabbergastée» parce que, à sa question sur les anges gardiens demandeurs d’asile, François Legault a répondu qu’il en avait parlé avec l’ex-co-chef de QS, Françoise David. «La réponse du premier ministre, c’est : J’ai parlé avec une ex-parlementaire. Voyons! Pourquoi je suis ici, moi, là, là?»