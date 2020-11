Pas de COVID au pôle Nord

Il y a un peu de nervosité dans l’air. Élianne, 8 ans, est assise devant un téléviseur. Pour la toute première fois, c’est elle qui occupe le confortable trône dans le royaume du père Noël, aux Galeries Chagnon à Lévis, tandis que ce dernier la rencontre à distance.

• À lire aussi: COVID-19: des heures prolongées pour le magasinage du temps des Fêtes à Québec

• À lire aussi: COVID dans les centres commerciaux: Ivanhoé Cambridge implante un nouveau système de gestion des files d’attente

• À lire aussi: Le père Noël visitera des centres commerciaux de Cadillac Fairview

Parce qu’on est en 2020, c’est par vidéoconférence que le joufflu personnage apparaît soudainement à l’écran. En direct de son salon décoré, il fait des grands signes avec ses mains.

« Comment ça va à l’école ? Est-ce qu’il y a beaucoup de neige chez toi ? Ici, au pôle Nord, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup », lance-t-il à l’enfant, dont les yeux s’illuminent aussitôt.

Un micro et une caméra lui permettent d’échanger avec le joyeux barbu. Malgré de petits ennuis techniques vite réglés, en ce premier jour d’animation, la jeune fille est ravie de sa rencontre et d’avoir pu faire part du cadeau qu’elle désire, des fournitures de peinture.

« Je l’ai trouvé gentil et content. Il était joyeux », rapporte-t-elle.

Photo Didier Debusschère

Alternative

« Je trouve que c’est une belle initiative, puis tant mieux si on peut au moins offrir ça à nos enfants comme alternative », ajoute sa mère, Amélie Manseau.

Sur place, des lutins, qui portent des lunettes de protection et un masque, accueillent les visiteurs à deux mètres et s’activent pour nettoyer toutes les surfaces entre les enfants.

L’activité est gratuite, mais les parents peuvent se procurer un enregistrement pour une quinzaine de dollars. Notons qu’il faut préalablement s’inscrire en ligne sur le site connecteparmagie.com, il n’y a donc pas d’attente au moment convenu.

« Les enfants sont habitués, ils ont vu leurs parents faire des appels-conférences et du télétravail toute l’année. Je pense que pour eux, ce n’est pas une surprise de voir quelqu’un à l’écran. On a essayé de créer quelque chose d’unique et ça fonctionne bien », relate Kathie Tremblay, présidente de l’Agence des pères Noël professionnels du Québec.

Photo Didier Debusschère

Allumez vos lumières !

De son côté, le père Noël tient à rassurer que « la fabrication des jouets va bien » et « [qu’]il n’y a aucun COVID-19 au pôle Nord ». Pour rien au monde, il n’aurait raté ce rendez-vous avec les enfants, insiste-t-il.

« Dans la période que l’on vit, un peu de joie et de lumière, ça fait du bien, et comme dirait M. Labeaume, allumez vos lumières avant le 1er décembre, ho ! ho !, pour que l’esprit de Noël règne dans la province », mentionne-t-il au Journal.

Rappelons qu’il sera possible prochainement de saluer le père Noël dans plusieurs autres centres commerciaux, notamment aux Galeries de la Capitale (à partir du 28 novembre, sous une forme virtuelle), à Laurier Québec (à partir du 28 novembre, à l’extérieur), ou encore aux Promenades Beauport (à partir du 28 novembre, en personne).

Dans la plupart des cas, il vous faut réserver. D’autres centres commerciaux sont toujours en réflexion et feront des annonces bientôt.