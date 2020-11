Photo courtoisie

Félicitations à Claude Dubé (photo), professeur émérite à la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design, qui a reçu, le 4 novembre dernier, le prix Gérard-Morisset.

Ce prix est la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec à une personne pour sa contribution remarquable à la sauvegarde et au rayonnement du patrimoine québécois. Professeur à l’Université Laval de 1978 à 2016, Claude Dubé s’est consacré pendant plus de 40 ans à la préservation, à la mise en valeur et au rayonnement du patrimoine québécois. Claude Dubé a aussi contribué de manière significative à la revitalisation des quartiers centraux de Québec en développant l’École d’architecture au sein du Vieux-Québec et l’École d’art et l’École de design au cœur du quartier Saint-Roch. En 2005, il a été nommé titulaire de la Chaire UNESCO en patrimoine culturel, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 2016.

Professeur émérite

La Faculté de pharmacie de l’Université Laval a souligné récemment l’éméritat de Dr Jean-Pierre Grégoire (photo) soit la plus haute reconnaissance que l’Université Laval peut accorder à un membre du corps professoral. Sa nomination comme professeur émérite est particulièrement méritée, compte tenu de l’ampleur, de la durée, de la diversité et des impacts sur la profession de ses réalisations professionnelles. Il est rare en effet, et possiblement inédit, de retrouver en un seul profil professionnel en pharmacie des réalisations marquantes dans autant de domaines distincts de la profession. Il fut, entre autres, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec et doyen de la Faculté de Pharmacie de l’Université Laval. Félicitations à celui qui a ainsi voué sa carrière à l’amélioration de la qualité de l’usage des médicaments et des services de pharmacie.

Nouvelle PDG

Voici Émilie L. Cayer (photo), la nouvelle présidente-directrice générale de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Dotée d’une expertise multidisciplinaire rare, Mme Cayer est avocate de formation, détentrice d’une maîtrise en muséologie et d’un MBA spécialisé en stratégie de HEC Montréal. Son parcours unique, présentant toute une diversité d’expériences professionnelles en philanthropie dans le secteur muséal, constituait l’un des atouts majeurs de cette véritable cheffe de file, afin de mener à bien la destinée de la Fondation du MNBAQ. Sous la direction de Mme Cayer, l’équipe de la Fondation sera invitée à se mobiliser autour de projets innovants, qui viendront favoriser le développement des activités du Musée, son accessibilité, son rayonnement ainsi que sa notoriété. Mme Cayer est en fonction depuis le 9 novembre dernier et succède à Lise Dubé.

Anniversaires

Jacques (Coco) Fortin (photo) ex-animateur radio de Québec, 68 ans... Dominique Turgeon, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Les Moulins de Lafayette Lebourgneuf... Gérald Fillion, journaliste spécialisé en économie (RDI), à la télé et à la radio de Radio-Canada... Taylor Hall, 1er choix des Oilers d’Edmonton en 2010, attaquant des Sabres de Buffalo (LNH) 29 ans... Jules Villeneuve, fils du pilote automobile Jacques Villeneuve et de Johanna Martinez, 14 ans... Serge Postigo, comédien, acteur, chanteur et animateur, 52 ans... Prince Charles, Prince de Galles, fils aîné d’Elizabeth II, 72 ans.

Disparus

Le 14 novembre 2015 : Jean-Yves Labonté (photo), 77 ans, le parrain du vélo à Québec... 2018 : Aldée Cabana, 83 ans, chercheur, professeur, doyen et 6e recteur de l’Université de Sherbrooke, de 1985 à 1993... 2017 : Jack Blessing, 66 ans, acteur américain de cinéma et de télévision (Éclair de lune)... 2016 : David Mancuso, 72 ans, disc jockey américain et pionnier du monde des DJ’s... 2014 : Jane Byrne, 81 ans, qui fut la première femme élue maire de Chicago (1979-1983)... 2007 : Jean-Marc De Mondehare, 62 ans, ex-Banque Royale (RBC) à Québec... 2002 : André Cailloux, 82 ans, grand-père Cailloux à la télévision... 2002 : Charles Dupuis, pionnier belge de la bande dessinée francophone, éditeur de Spirou... 1947 : Joseph Allard, 74 ans, violoneux, considéré comme le plus important du début du 20e siècle.