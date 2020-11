Souldia et Tizzo: l’union fait la force

Chacun vit à son bout de l’autoroute 20 et ne connaissait rien ni du milieu de vie ni du langage de la rue de l’autre. Pourtant, deux des principaux poids lourds du rap québécois, Souldia et Tizzo, se sont trouvé assez de points communs pour devenir des amis et enregistrer un album ensemble.

«Qui se ressemble s’assemble dans la vie», affirme Souldia, en train de conduire son auto durant une conférence Zoom, pendant que Tizzo fume tranquillement un pétard bien assis sur son divan.

Ce qui les unit ? D’abord un passé de délinquants qui les a expédiés tous deux derrière les barreaux. Puis, une popularité indéniable auprès des jeunes amateurs de rap, qu’ils ont développée en marge des médias de masse.

Tizzo, qui s’est fait un nom avec sa chanson On fouette, résume: «Il est allé en prison, il est sorti de prison, la musique a sauvé sa vie. C’est rendu un bon citoyen qui fait de la musique et il gagne sa vie avec ça, il prend soin de sa famille. Pis moi, c’est la même crisse d’affaire, c’est juste que je suis un peu moins rendu que Souldia, mais je m’en viens.»

Cinq jours pour tout faire

Souldia et Tizzo se connaissaient depuis un an et s’entendaient comme larrons en foire quand ils ont décidé, l’été dernier, de s’enfermer dans un chalet pour créer l’album qu’ils allaient intituler OFF.

En une semaine, ils ont pondu treize chansons. Les deux complices jurent qu’ils n’avaient rien préparé avant de se retrouver.

«Même la pochette et les photos ont été faites là, insiste Souldia. Le gars de l’infographie est arrivé le mercredi pour deux jours et pendant qu’on enregistrait, on lui donnait nos indications. Pour le vidéoclip, on savait quel jour on serait en tournage, mais on ne savait pas quelle chanson on utiliserait. C’était hot. Nous étions toujours sur l’adrénaline.»

Recettes carcérales

Sur des beats créés en majorité par Christophe Martin, Farfadet et P.C., le duo a écrit les textes sur l’inspiration du moment. Aucune ligne n’a été écrite avant le chalet et aucun thème n’était imposé.

«On est arrivés là-bas, on ne savait pas où s’en allait», se souvient Tizzo.

Ils se sont imposés, si on peut dire, seulement deux thèmes : la vie d’une vedette rock a donné la chanson Rockstar tandis que leurs souvenirs culinaires de la prison sont à l’origine de La recette.

Celle-là, Souldia et Tizzo en sont assez fiers.

«Quand Tizzo dit au début de la toune "canne de saumon et chips", ce sont nos recettes en prison. On fait un riz, on écrase toutes les chips et ça fait saupoudré de Doritos. C’est la panure. Avec un toaster, on fait des légumes sautés en prison, de la shit comme ça», s’enflamme Souldia.

Juge à la télé

N’empêche que les années de taule sont loin derrière, surtout quand on pense que Souldia a été choisi, avec Koriass et Sarahmée, pour juger les concurrents de La fin des faibles, une compétition de rap télé qui sera animée par Pierre-Yves Lord, à Télé-Québec, en mars 2021.

Il en est ravi.

«Yo, une émission de rap, à Télé-Québec. Une série, une saison, pas une entrevue pendant le générique. Et on a pensé à moi, yo, j’étais trop content.»

Souldia et Tizzo affirment qu’ils auraient été les premiers en ligne pour participer à une émission du genre si elle avait existé quand ils ont commencé à rapper.

«Je souhaite, termine Souldia, que tous les rappeurs s’inscrivent. Parce que ce sont des émotionnels. Quand ils ne gagnent pas, les rappeurs, ils se plaignent souvent. On les voit sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas se plaindre, il faut foncer. Pis ça, c’est une belle occasion de foncer.»

OFF est sur le marché depuis vendredi.