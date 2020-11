Un vin nature «italien» d’Australie

Ou presque! En réalité, il s’agit de montepulciano, célèbre cépage largement répandu dans les Abruzzes, au centre-est de l’Italie, mais cultivé dans le sud de l’Australie. Le tout présenté en version «nature».

Deliquente – qui veut dire délinquant en italien, est le projet de Con-Greg Grigoriou qui s’amuse à planter et à vinifier des cépages italiens dans la région de Riverland, l’une des plus chaudes et sèches du pays des kangourous. Le vin provient de deux parcelles conduites en agriculture biologique. On récolte justement très tôt pour conserver l’acidité. Fermenté avec des levures indigènes et vinification peu interventionniste, quoique le vin semble filtré, et mis en bouteille avec très peu de soufre. En somme, un vin « naturel » assez classique sans les défauts (pétillant, brouillé, goût d’arachide, de levure, etc.) qui peuvent rebuter plusieurs amateurs qui sont moins habitués au genre.

Fermé avec une capsule à vis (ce qui évite les mauvaises surprises liées au bouchon de liège), il mérite une petite aération pour se révéler pleinement. On découvre de jolies notes de cerise noire, de violette, de poivre et une touche de balsamique. Les tanins en bouche sont souples, la matière est nourrie et l’acidité apporte une belle fraîcheur. C’est simple, gouleyant et agréable. À servir assez frais (1h au frigo ou autour de 15°C) avec la pizza, les burgers ou des burritos.

J’attire également votre attention sur la cuvée Screaming Betty 2020 à base de vermentino, un blanc léger et joliment parfumé. Il montre lui aussi une grande buvabilité et c’est, selon moi, tout aussi bon.

Delinquente, The Bullet Dodger 2020, Riverland, Asutralie

21,60 $ - Code SAQ 14191434 – 13 % - 2,5 g/L – Bio – Nature

★★★ $$

Delinquente, Screaming Betty 2020, Riverland, Australie

21,60 – Code SAQ 14198370 – 11 % -

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel