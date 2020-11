100 M$ pour les services de soutien à domicile

Le gouvernement québécois a annoncé dimanche un nouveau financement de 100 millions de dollars afin d’améliorer l’offre de services de soutien à domicile.

«Notre gouvernement s’est engagé à améliorer les services de soutien à domicile, tant sur le plan de leur accessibilité que de leur qualité. Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous bonifions notre engagement, qui était de 800 M$ sur quatre ans, à 1,4 G$», a déclaré dans un communiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

La somme sera répartie entre les différents établissements de santé et de services sociaux de la province.

Ainsi, près de 65 millions de dollars seront attribués aux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et aux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) afin d’augmenter le nombre de services offerts à domicile.

Les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EESAD), quant à elles, recevront 14,7 millions de dollars. Sur cette somme, 12,7 millions $ seront consacrés à l’augmentation de 1,75 $/h du taux horaire des préposés à domicile.

Les travailleurs engagés dans le cadre de l’allocation directe/chèque emploi-service bénéficieront également d’une augmentation de 1,75 $/h, grâce à un financement de 10,5 millions de dollars. L’indexation annuelle de 0,97 % prévue au 1er avril 2020 est également comprise.

Enfin, 2,3 millions $ serviront à l’achat d’équipements et 7,5 millions $ aux fonctions de supervision clinique ainsi qu’à leurs coûts administratifs et techniques.

«Avec l’attribution de ce financement additionnel, nous nous assurons de répondre le mieux possible aux besoins des différentes clientèles qui requièrent du soutien à domicile, et tout particulièrement à ceux des personnes aînées et de leur entourage», a assuré dans le communiqué Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.