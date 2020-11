Boy Scouts américains: plus de 74 000 victimes présumées d’abus sexuels en cour

Plus de 74 000 personnes, qui accusent les Boy Scouts of America d’abus sexuels, ont porté plainte devant le tribunal avant la date limite de dépôt lundi.

« Il y a plus de 74 000 réclamations [pour dommages] déposées ce matin, et cela éclipse tout ce que nous avons jamais vu dans l’histoire des abus sexuels sur enfants dans un organisme », a déclaré samedi au New York Post Andrew Van Arsdale, avocat du groupe Abused in Scouting.

Ces accusations dépassent également le nombre de plaintes déposées contre l’Église catholique américaine, a précisé l’avocat en entrevue au média.

Les victimes présumées d’agressions sexuelles ont jusqu’à 17 h lundi pour porter plainte contre l’organisation.

Pour autant, si la date limite est dépassée, certaines initiatives seront tout de même mises en place pour aider les victimes :

« Bien que le passage de la date limite signifie que les survivants ne peuvent pas déposer de plainte contre l’organisation nationale, il y a encore une chance pour les survivants d’obtenir justice », a indiqué au quotidien américain l’avocat Jason Amala.

« Les survivants d’abus sexuels sur des enfants à New York, en Californie et dans le New Jersey peuvent encore prendre des mesures contre les conseils locaux des Boy Scouts of America et les organisations de parrainage afin que nous puissions enfin garantir la responsabilité », a-t-il ajouté au New York Post.

Les Boy Scouts of America avaient demandé une protection contre la faillite en février dernier, alors que le nombre d’accusations commençait à affluer.

« Nous sommes dévastés par le nombre de vies touchées par les abus dans le scoutisme et émus par le courage de ceux qui se sont manifestés. Nous sommes navrés de ne pas pouvoir réparer leur douleur », a affirmé l’organisation dans un communiqué repris par le New York Post.