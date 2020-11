Claude Juneau quitte les Élans de Garneau

Claude Juneau a pris tout le monde par surprise en annonçant son départ comme entraîneur-chef des Élans de Garneau après une association de sept ans.

• À lire aussi: Une prise de choix pour les Carabins

Juneau a prévenu ses joueurs de sa décision, samedi, lors d’une rencontre d’équipe. «C’est une grosse décision, mais elle est longuement réfléchie, a-t-il raconté. Pendant 18 ans, j’ai eu la chance de vivre de ma passion avec quatre organisations de premier plan. Pendant la pandémie, j’ai fait une introspection. Depuis 35 ans, je gravite dans le football et le moment est venu d’accorder plus de temps à mon épouse qui occupe un emploi important dans le milieu de la santé et à mes enfants. Le plus vieux entrera à l’école secondaire en septembre et il jouera au football. Pour la première fois de ma vie, j’ai pu jouer au golf en octobre.»

La pandémie a accéléré la réflexion de Juneau qui n’a pas du tout aimé la gestion du sport par les autorités gouvernementales. «Le sport est important nous dit le gouvernement, mais il faut appuyer les propos, a souligné celui qui a mené les Élans à une participation au Bol d’Or en 2018. Les étudiants-athlètes ont eu droit à de fausses promesses. Quand je dis à mes enfants qu’ils recevront un vélo à Noël, je m’organise pour remplir les attentes. Ça me pue au nez ces fausses promesses qui n’ont pas été tenues.»

«Les différents ministères mettent en jeu l’avenir de citoyens d’exception en devenir, de poursuivre l’ancien joueur de ligne offensive du Rouge et Or de l’Université Laval. Ça se passe au-dessus des directions d’école et des directions des sports que je ne blâme pas. Les intervenants évoluent dans un environnement précaire. J’espère de tout cœur que leur travail sera valorisé. La profession d’entraîneur doit être valorisée. Ce n’est pas seulement des X et des O sur un tableau.»

Tête haute

Après une association de sept ans, Juneau dit laisser un programme en bonne santé. «J’ai remis la maison en ordre, a-t-il illustré. Je suis fier du travail accompli et je pars la tête haute. Toute la préparation du recrutement qui débute lundi est faite. L’équipe d’entraîneurs est prête et je n’ai aucune inquiétude que les Élans vont demeurer une institution de premier plan. Jamais en 100 ans, je n’aurais pu recruter des jeunes avec la même énergie en sachant que je ne serais pas là à l’automne. J’ai toujours misé sur la transparence. Je vais assurer la transition jusqu’à la fin de la session et appuyer le prochain entraîneur-chef s’il le désire.»

Au sein du personnel actuel des Élans, le coordonnateur offensif Patrick Boies possède assurément les qualifications pour prendre la relève, lui qui a mené l’équipe au titre du Bol d’Or en 2008 et 2011 avant de se joindre à McGill en 2012 comme coordonnateur offensif et revenir au bercail en 2018. «Pat est rendu ailleurs, a indiqué Juneau au sujet de son ami. Il a terminé ses études et il possède un emploi à temps plein dans le développement web.»

Deuxième entraîneur à temps plein, Adam Thibault a pris du galon dans l’organisation. «Il n’y aucun doute dans mon esprit qu’Adam va connaître une belle carrière comme entraîneur s’il le désire, a souligné Juneau, mais il doit y aller une étape à la fois. Il a connu un progrès fulgurant, il veut apprendre et s’améliorer et offre un grand engagement. Il représente un bon acquis pour le programme.»