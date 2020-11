COVID-19: le nombre de cas explose au Nunavut

Largement épargné depuis le début de la pandémie, le Nunavut a annoncé dimanche une augmentation de dix cas de COVID-19, qui s’ajoutent aux huit cas annoncés au compte-goutte depuis le début de novembre.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: L’OMS enregistre un record absolu de nouveaux cas quotidiens de COVID-19

Ces 10 nouveaux cas représentent une augmentation importante pour le vaste territoire nordique. Samedi, ce sont quatre nouveaux cas qui ont été annoncés, un record. Le premier cas au Nunavut avait été diagnostiqué seulement le 6 novembre.

Neuf des dix nouveaux cas annoncés dimanche ont été déclarés dans la localité de Arviat, où se trouvent aujourd’hui 13 autres personnes infectées de la COVID-19.

«Compte tenu du nombre de cas de COVID-19 à Arviat, toute personne d’Arviat qui a quitté la collectivité depuis le 2 novembre doit s’isoler immédiatement durant 14 jours, peu importe où elle se trouve», a déclaré le Dr Michael Patterson, l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut.

«De plus, afin de protéger les ainés d’Arviat, aucun visiteur ne sera admis au centre des ainés pour au moins deux semaines. Toute exemption à cette règle doit être autorisée par le médecin de santé publique en service», a ajouté le Dr Patterson dans un communiqué.

L’autre nouveau cas a été signalé à Rankin Inlet, qui en compte maintenant deux. Ce plus récent cas a été relié à ceux de la communauté d’Arviat.

«Toutes les personnes sont en isolement et se portent bien. Les équipes d’intervention rapide sont sur le terrain dans les trois municipalités affectées et ont le soutien des équipes régionales et territoriales de santé publique», a expliqué la santé publique du territoire.

Celle-ci a d’ailleurs remarqué «des signes de transmission communautaire» à Arviat, contrairement à Rankin Inlet et Sanikiluaq, où se trouvent les autres cas.

Un important travail de traçage était en cours.