De l’eau dans son vin

On ne prévoyait pas que les propriétaires et les joueurs sortent de leur réunion virtuelle, jeudi, avec un plan définitif de ce que la Ligue nationale offrira à sa clientèle à partir de 2021.

Par conséquent, rien de bien spectaculaire n’a transpiré de la rencontre entre les principaux intervenants du monde du hockey. Bon, on savait depuis quelques jours, et Gary Bettman l’avait clairement indiqué, que le 1er janvier était la date retenue pour l’ouverture d’une saison écourtée.

Combien de matchs? La pandémie le dictera.

On peut toujours regarder du côté de la NFL et du baseball majeur pour voir comment on peut s’accorder de l’espace de manœuvre relativement au calendrier des matchs. Entre 56 et 72, c’est l’objectif.

Sauf que l’on va embarquer dans l’inconnu. La NFL n’a pas stoppé sa saison régulière malgré le fait que plusieurs joueurs ont été déclarés positifs à la COVID. Le baseball majeur a également poursuivi ses activités. J’aime bien l’idée de dresser un calendrier avec deux semaines libres en fin de saison pour remplacer des matchs qui pourraient avoir été annulés en raison de la COVID. S’il n’y a aucun retard, s’ébranleront sur-le-champ les séries éliminatoires.

Mais qu’on songe au 15 juillet pour la présentation d’un potentiel match ultime de la série finale de la Coupe Stanley, je n’embarque pas. C’est trop tard. Le hockey ne se joue pas en été.

Le point chaud demeure l’aspect pécuniaire entre deux partenaires qui, pendant des années, n’ont aucunement respecté le principe 50/50. Du moins les propriétaires exigeant que les joueurs s’occupent des déficits créés par un manque à gagner.

En juillet, les patineurs ont fait des compromis, acceptant de verser 20% de leur salaire, et ils ont également consenti un prêt de 10%. Mais l’entente a été conclue dans la perspective d’un calendrier régulier de 82 matchs.

Ce ne sera pas le cas.

À l’étude, et c’est intéressant. Plutôt que de verser un salaire au prorata des matchs inscrits au calendrier des activités, les propriétaires respecteraient les contrats de 82 matchs, mais offriraient aux joueurs des paiements différés sur quelques saisons.

Je vais laisser les fiscalistes y aller de leur réflexion sur l’étude approfondie d’une telle demande, et sur tout ce que ça comporte, mais déjà que les joueurs auront une dette importante avec le compte en fidéicommis, seraient-ils prêts à venir encore une fois à la rescousse des propriétaires?

Des mesures

D’un autre côté, l’absence des gens dans les amphithéâtres crée un problème majeur. Plus de 60% des revenus viennent directement de l’affluence aux tourniquets. Personne n’avait prévu une telle situation, mais il faut faire face à la réalité. Propriétaires et joueurs doivent prendre les mesures pour sauver leur industrie.

Antoine Roussel, lors d’une intervention à l’émission JiC sur TVA Sports, a claironné que les joueurs ont fait leur part avec le compte «escrow» ainsi que le prêt de 10% aux propriétaires et, par conséquent, a-t-il insisté, l’entente signée doit être respectée. Roussel a raison. Sauf qu’il est clair qu’un calendrier de 82 matchs est impensable. Par conséquent, et c’est inévitable, on aura du mal à respecter l’accord du mois de juillet.

Annuler la saison?

Ce serait le pire des scénarios. Tout le monde y perdrait. Les joueurs, les propriétaires et surtout le sport du hockey. Les partenaires d’affaires autant du côté des joueurs que des propriétaires, les réseaux de télévision, tout le monde serait en «pause» et c’est exactement ce qu’il faut éviter.

Pour l’instant, il est préférable de se pencher sur la table à dessin et de concocter un plan pour la reprise des activités.

Les propriétaires et, à cet égard, les joueurs s’entendent sur un point: l’expérience des séries éliminatoires avec deux villes hôtesses, qui a coûté à la ligue entre 75 et 90M$, a été intéressante, mais on n’ira pas plus loin avec ce concept. À moins d’y trouver une formule plus adaptée à la situation.

Une mise à jour

Par contre, il faut surtout retenir que les propriétaires veulent présenter des matchs dans leur amphithéâtre, avec ou sans clients. Ils ont conclu des ententes avec les partenaires commerciaux et avec les réseaux locaux de télévision.

Une division canadienne s’avère incontournable. Des matchs uniquement à l’intérieur des quatre divisions doivent être envisagés. Une mise à jour du calendrier sera nécessaire si jamais les règles sanitaires en vigueur au Canada et aux États-Unis changent en cours de route.

Qu’on dresse un modèle d’affaires qui s’appliquera à un contexte bien particulier avec l’espoir que la pandémie s’amenuisera le plus rapidement possible.

Les joueurs et les propriétaires sont des partenaires... que les deux clans mettent de l’eau dans leur vin.