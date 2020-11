GP de Turquie : Lance Stroll termine 9e

Indomptable sur piste mouillée en début de course, le Québécois Lance Stroll a dû s’avouer vaincu lorsque le bitume s’est asséché. Il a terminé au neuvième rang du Grand Prix de Turquie remporté par Lewis Hamilton, dimanche à Istanbul.

S’élançant de la position de tête, Stroll s’est forgé une avance confortable sur son coéquipier Sergio Perez dès les premiers tours de l’épreuve, lorsque presque toutes les voitures étaient chassées de pneus pour la pluie.

Après une première salve d’arrêts aux puits pour passer aux gommes intermédiaires, son avance en tête - qui a atteint plus de 10 secondes à un moment - a fondu au soleil. Son deuxième arrêt a été fatal, alors qu’il a été aux prises avec un problème majeur de bullage sur ses pneus par la suite.

Les jeux sont faits

Hamilton a quant à lui pris la tête en passant Perez en deuxième partie de course avant de prendre le large. En terminant devant son coéquipier Valtteri Bottas, le Britannique a été sacré champion du monde pour une septième fois. Il a ainsi égalé le record de l’Allemand Michael Schumacher.

AFP

Il s’agissait d’une 94e victoire pour Hamilton en carrière. Perez et Sebastian Vettel (Ferrari) sont également montés sur le podium. Hamilton et Perez ont d’ailleurs été les deux seuls pilotes au sein du top 10 à ne faire qu’un seul arrêt pendant la course.

En vertu de la deuxième position de Perez, Racing Point s’est malgré tout emparé de la troisième place au championnat des pilotes avec 154 points, devant McLaren (149 points) et Renault (136 points).

Il reste trois courses à la saison, la prochaine étape étant le GP de Bahreïn, dans deux semaines. Le pays du golfe Persique sera le théâtre de deux courses consécutives, avant un arrêt à Abou Dhabi pour clore la campagne.