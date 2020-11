«La semaine verte»: 50 ans et toujours dans le vent

Elle célèbre cette année ses 50 ans et constitue encore à ce jour une ressource essentielle et une matière renouvelable. L’animatrice Catherine Mercier et la journaliste Rachel Brillant nous parlent de La semaine verte, qui a su garder le cœur jeune malgré les années.

Axée sur l’agriculture à ses débuts, La semaine verte s’est ensuite tournée vers la forêt et les pêcheries, et l'émission a inévitablement ouvert ses horizons sur les enjeux environnementaux et les tendances alimentaires (sans gluten, véganisme, protéines végétales, etc.). En constante adaptation, le magazine d’affaires publiques pourrait s’avérer immortel de par ses champs de couverture.

Snobée, mais essentielle

«Je considère que l’émission est plus pertinente que jamais. Elle n’a jamais perdu de sa pertinence, parce qu’on n’a jamais arrêté de manger trois fois par jour», explique le plus simplement du monde Catherine Mercier, sans nier un certain snobisme qui a longtemps plombé la réputation de La semaine verte.

«Il y a des gens qui regardent ça de haut; c’est un réflexe qu’on a malheureusement eu, et peut-être encore aujourd’hui, parce qu’on s’est détournés de l’agriculture. On a migré de la campagne vers la ville, et on voulait tourner le dos à l’époque qu’ont connue nos grands-parents, à leur vie de dur labeur. Le fumier qui sent mauvais, la saleté des mains dans la terre: il y avait quelque chose de négatif d’associé à ça. Maintenant, heureusement, on revient à vouloir célébrer ces métiers-là. C’est précieux d’avoir un agriculteur dans son rang, son village ou près de notre ville. Ce sont des gens qui jouent un rôle fondamental pour notre propre survie, et on s’en est rendu compte avec la COVID-19.»

«Avec le temps, la façon d’utiliser les ressources, de faire de la nourriture, de pêcher, d’exploiter la forêt, de prendre soin de l’eau a changé, nos connaissances et nos outils ont évolué, et les consommateurs ont commencé à s’intéresser davantage à ce qu’ils mangent, ajoute Rachel Brillant. C’est très stimulant, La semaine verte, en 2020. C’est une émission ancienne, mais qui n’a jamais été aussi moderne.»

Éclectique

Catherine Mercier est devenue l’animatrice de La semaine verte il y a sept ans. Elle prenait alors le relais d’Errol Duchaine à la barre du rendez-vous du dimanche. Auparavant, Yvon Leblanc en avait été le visage pendant près de 25 ans. La jeune maman le souligne avec humour: «Moi, je n’ai pas 50 ans, OK, là?»

N’empêche, Catherine Mercier tire une vaste expérience de journalisme derrière elle, après avoir animé Amour, haine et propagande et RDI Junior, été chroniqueuse culturelle au Téléjournal pendant trois ans et été correspondante à New York.

En 2013, elle était depuis deux ans chef de bureau en Asie pour Radio-Canada et CBC, quand l’amour et le désir de maternité l’ont rappelée au Québec. Son bagage éclectique l’a menée jusqu’à La semaine verte, une nomination qui, concède-t-elle, en a surpris quelques-uns.

«Mais pour moi, c’était un choix évident, note Catherine Mercier. Je viens de la campagne, dans le Bas-Saint-Laurent. On a toujours côtoyé des agriculteurs, même si mes parents ne l’étaient pas. On avait une terre à bois, mon père et mon frère étaient des chasseurs... Moi, ç’a toujours fait partie de ma réalité. Encore aujourd’hui, ça me colle à la peau, et j’ai l’impression de faire un cours d’agronomie 101.»

Intéressée d’emblée par l’environnement, l’alimentation et l’agriculture, Catherine Mercier avait constaté, en Chine, les ravages causés par la pollution, qu’on subit jusque dans nos assiettes, informe-t-elle. Déjà, à Pékin, le deuxième reportage de son affectation concernait l’agriculture urbaine, un thème qu’elle a aussi étudié à New York. Sa curiosité de l’actualité rurale s’est affinée toujours davantage au fil des ans, des reportages et des sujets. Encore à ce jour, la communicatrice estime que ça serait «une bien mauvaise décision» de la part de Radio-Canada que d’abandonner La semaine verte ou de modifier son format.

«On essaie quand même d’être présents sur de plus en plus de plateformes, sur les réseaux sociaux, d’avoir une force de frappe plus grande, parce qu’on est bien conscients que les jeunes ne sont plus abonnés au câble ou n’ont plus de télévision», glisse-t-elle.

Un rêve réalisé

Rachel Brillant réalisait pour sa part un rêve professionnel quand elle a joint l’équipe de reporters de La semaine verte, en 1995.

Ses premiers reportages portaient sur la dépollution du ruisseau Saint-Esprit, dans Lanaudière, sur la gestion des bassins versants et sur le travail de cinéastes animaliers, dont un certain Jean Lemire, qui filmaient baleines et bélugas. Depuis, la journaliste n’a jamais quitté le navire (ou le tracteur) de La semaine verte.

«On en apprend tout le temps, commente-t-elle. Moi, j’aime beaucoup les humains et le vivant. La semaine verte traite d’un monde où les humains s’occupent du vivant. C’est passionnant. Les gens qu’on rencontre, les pêcheurs, agriculteurs, biologistes, agronomes ou ingénieurs forestiers, sont intéressés à parler aux consommateurs, à expliquer leur métier, ils sont fiers. En 2020, on n’a jamais eu autant besoin de connaître, de savoir.»

La semaine verte, le samedi, à 17h, à Radio-Canada. En rediffusion le dimanche à 12h30, ainsi qu’à ICI RDI et à ICI Explora.