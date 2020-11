La SPA veut épauler les vétérinaires débordés de Québec

Débordés depuis le début de la pandémie, les vétérinaires de Québec peinent à répondre à la demande des propriétaires d'animaux, au grand dam de la SPA qui compte embaucher une nouvelle équipe afin d'aider les animaux.

Selon l'organisation, les cliniques vétérinaires débordent à Québec, au point où plusieurs propriétaires d'animaux peinent à obtenir des soins pour leurs compagnons et vont jusqu'à les abandonner, faute de pouvoir les faire soigner.

«Pour qu’une personne abandonne en refuge son compagnon de plusieurs années, parce qu’il souffre, c’est que la personne est vraiment au bout de ses ressources. Ça veut dire qu’on est rendu très loin», s'est indigné par communiqué le directeur général de la SPA de Québec, Félix Tremblay.

Un vétérinaire et deux techniciens seront donc embauchés par la SPA, et ce, même si l’organisme n’a pas suffisamment de travail pour eux. Cette nouvelle équipe, qui entrera en poste au début de 2021, donnera donc un coup de pouce à de plus petits refuges et pour soigner les animaux de personnes à faibles revenus.

«Soyons francs, l’ajout d’une seule équipe vétérinaire ne réglera pas les problèmes d’accès aux soins dans la région de Québec, mais ça contribuera à créer des plages disponibles en prenant en charge des animaux qui ne sont pas actuellement prioritaires», a cependant reconnu M. Tremblay.

L'embauche de cette équipe coûtera environ 230 000$ par année à la SPA, qui a appelé à la générosité du public pour l'aider à financer ce projet.