Pas facile d’avoir de l’aide en santé mentale pour nos enfants

Quand on met un enfant au monde, on l’imagine déjà futur ingénieur, avocat ou médecin. Moi, j’essaie juste de le garder en vie depuis 8 ans.

Dès l’âge de trois ans, je vois que quelque chose cloche. Il n’écoute pas et court partout. En sortant de la voiture, dans la cour arrière, peu importe l’endroit, il n’a aucune idée de ce qu’est la peur.

À cinq ans, il fait son entrée à l’école. Je suis si fière de mon garçon. Il va en faire pleurer des cœurs...

Ce qui me trouble, toutefois, c’est son état mental. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce qu’il a. Tout ce que je sais, c’est qu’il ne va pas bien.

Peu après son entrée à l’école, les problèmes se multiplient.

Olivier est bruyant. Il a des tics. Il est irrespectueux.

Après des mois difficiles, la travailleuse sociale me réfère à une clinique où je peux le faire évaluer.

Le diagnostic tombe : TDAH, léger syndrome Gilles de la Tourette et trouble de l’opposition. Je suis soulagée.

Avec un diagnostic, je me dis que ce sera facile d’avoir de l’aide. Erreur. C’est là que je découvre le réseau de la santé...

Je vous vends tout de suite le punch : je n’aurai pas réussi à obtenir de services adéquats pour Olivier avant qu’il ait atteint l’âge de 8 ans.

Un an d’attente

Olivier avait besoin d’un suivi en pédopsychiatrie, après avoir obtenu son diagnostic, mais il faut en trouver un soi-même, ce qui prend des mois !

Je tente tout de même ma chance du côté de Sainte-Justine : un an d’attente pour un premier rendez-vous...

Le temps passe...

Au début de la pandémie, aucun médecin n’avait encore trouvé le bon médicament pour Olivier...

Pendant ce temps, il était de plus en plus violent. Il s’attaquait à moi physiquement. Il ne voulait plus vivre. Il me menaçait. J’avais peur de lui. J’étais anéantie.

Si j’avais eu cette aide au départ...

Quelques mois plus tard, j’ai finalement obtenu de l’aide à la suite d’un appel urgent au 811 et je peux vous dire qu’Olivier va beaucoup mieux et on m’outille mieux aussi. On a trouvé le bon médicament. Il n’a presque plus de tics. Il rit enfin, ce que je ne voyais plus depuis des mois. Il est heureux.

Il est même allé dans un camp de jour de répit du CLSC où il s’est fait des amis. À l’école, ça va très bien. Aucun avertissement depuis des mois.

Si j’avais eu cette aide dès le départ, Olivier n’aurait pas vécu un tel mal de vivre.

Quand les enfants atteints d’une maladie mentale seront suivis tôt, adéquatement, ces enfants, dont le mien, pourront enfin rêver un jour, eux aussi, d’être ingénieur, avocat ou médecin.

— Nadia Raymond, maman d’Olivier, Saint-Rémi