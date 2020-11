Tommy Lasorda aux soins intensifs

Le membre du Temple de la renommée du baseball Tommy Lasorda a été admis aux soins intensifs d’un hôpital du comté d’Orange, en Californie. Il est âgé de 93 ans.

Les Dodgers de Los Angeles ont confirmé l’information, dimanche, sans donner de détail. Le site TMZ avait plus tôt rapporté des problèmes avec le cœur. Celui qui a été gérant des Dodgers de 1976 à 1996 serait hospitalisé depuis une semaine, mais son état de santé se serait dégradé avant de se stabiliser.

Lasorda a mené les Dodgers à deux conquêtes de la Série mondiale, en 1981 et 1988. Il a également vu de l’action lors de 26 parties sur la butte entre 1954 et 1956 avec les Dodgers de Brooklyn et les Athletics de Kansas City, montrant une fiche de 0-4 et une moyenne de points mérités de 6,48.