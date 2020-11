Une prise de choix pour les Carabins

L’ailier espacé des Cheetahs de Vanier a fait connaître sa décision, aujourd’hui. Au final, celui que plusieurs considèrent comme le meilleur receveur de la présente cuvée de recrutement a tranché entre les Bleus et McGill.

«Après avoir reçu l’offre de Montréal, j’ai discuté avec mes parents et les Carabins représentaient la meilleure option pour moi, a expliqué celui qui a terminé au 2e rang pour le nombre de verges (746) l’an dernier en Division 1 tout juste derrière Hassane Malick Meiga qui évolue maintenant à Penn State. C’est la meilleure opportunité pour mon développement.»

Deux autres facteurs ont pesé dans la balance au moment de sa décision. «La présence de Jonathan Sénécal comme quart-arrière avec les Carabins a joué un rôle dans ma décision. Je voulais jouer avec lui. C’est vraiment intéressant. J’ai vu le film de ses meilleurs jeux à André-Grasset et c’est malade.»

«La présence de Marco Iadeluca comme entraîneur-chef a aussi été un facteur dans ma décision, de poursuivre celui qui peut autant évoluer comme ailier espacé que demi inséré. Marco m’a coaché avec l’équipe du Québec et j’ai beaucoup confiance en lui.»

Même s’il a étudié en anglais à l’école secondaire et au cegep, Cenacle-Altidor n’a jamais mis de côté les institutions francophones. «Je suis Haïtien et je parle français à la maison depuis toujours. Je ne suis pas le premier à avoir étudié en anglais au secondaire et au cegep et à choisir une université francophone. D’autres l’ont fait avant moi avec succès. La langue n’a pas été un facteur dans ma décison.»

Élu sur l’équipe d’étoiles en 2019, le receveur qui effectuera sa rentrée universitaire en septembre a-t-il des objectifs précis en prévision de sa première campagne? «Je veux simplement tout faire pour aider l’équipe à gagner. Il y a plusieurs nouveaux receveurs qui se sont engagés avec les Carabins, dont quelques-uns de mes amis, et nous sommes tous positifs. Je possède la grandeur (6pi 3 po) pour jouer à l’extérieur et la vitesse pour évoluer à l’intérieur. On a parlé de la situation avec Marco, mais je n’ai pas de préférences. J’aime simplement faire des jeux peu importe la position.»

Cenacle-Altidor avait aussi reçu une offre de Simon Fraser qui évolue dans la NCAA. «Plusieurs équipes de la NCAA m’ont parlé, mais je n’ai reçu qu’une offre. Je préférais demeurer près de la maison où ma famille et mes amis pourront me voir jouer.»