Agrandissement du Port de Québec: dissidence chez deux conseillères d’Équipe Labeaume

Suzanne Verreault et Geneviève Hamelin, deux conseillères municipales d’Équipe Labeaume élues dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, ont exprimé leur rejet du projet d’agrandissement du Port de Québec.

Plutôt inédite dans le parti politique du maire de Québec, cette dissidence intervient dans la foulée de la publication, lundi, d’un rapport préliminaire très critique de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada sur le mégaprojet Laurentia.

Le maire Labeaume a lui-même révélé, en point de presse, cette prise de position des deux élues. «Dans Équipe Labeaume, on n’est pas tous obligés de penser pareil», a-t-il laissé tomber.

Lundi soir, en entrevue avec le Journal, Mme Verreault, conseillère du district de Limoilou depuis 2009 et présidente du comité de vigilance des activités portuaires, a mentionné qu’elle «ne peut aller à l’encontre de ce qu’on lit et ce qu’on entend. Il n’y a pas d’acceptabilité sociale dans la communauté. Les gens ne sont pas favorables au projet tel qu’il est présenté actuellement», a-t-elle fait savoir en disant parler également au nom de sa collègue, Geneviève Hamelin, absente du conseil municipal de lundi.

La qualité de l’air et le nombre de camions en circulation sont les principales raisons qui ont motivé la prise de position de la conseillère Verreault. Cette dernière ajoute avoir apprécié le fait que «le maire (ait) très bien compris la chose» et qu’il ait accepté la décision des deux élues. «Monsieur le maire défend un projet économique. Moi, je surveille un projet au niveau environnemental», a-t-elle insisté.

Interrogée à savoir si elle sera candidate au poste de conseillère municipale lors de l’élection de l’automne 2021, Suzanne Verreault a dit être toujours «en réflexion» à ce sujet. Si elle devait se présenter, est-ce que ce serait encore pour Équipe Labeaume? «J’espère que j’ai bien répondu à vos questions», a-t-elle alors coupé court.

Lors du conseil municipal de lundi soir, le maire de Québec a juré que «ça se fait en tout respect de toutes les opinions et je suis très fier du comportement de ces deux femmes-là».

D’après M. Labeaume, «Suzanne Verreault vit dans Limoilou, elle est au quotidien avec ses commettants. Et c’est la même chose pour Geneviève Hamelin. Elle respecte tellement ses concitoyens qu’elle veut être solidaire avec eux. Moi, mon angle à moi d’analyse, je pense sincèrement qu’au total, le développement durable est gagnant. Je souhaite que les activités de transbordement en vrac n’existent plus un jour sur les quais de Québec».

