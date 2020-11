CAE lève 450 millions $ pour acheter Flight Simulation Company

Le fabricant de simulateurs de vol montréalais CAE a levé quelque 450 millions $ lundi, incluant un investissement de la Caisse de dépôt, ce qui lui permet de mettre la main sur un de ses compétiteurs européens.

Le fleuron québécois a d'abord expliqué, par communiqué, avoir fait l'acquisition de Flight Simulation Company B.V. pour 70 millions d'euros (environ 108 M $ CAN).

Lancée en 2006, cette entreprise néerlandaise offre des formations pour le pilotage à quelque 160 lignes aériennes dans le monde. Ses simulateurs récréent surtout des appareils de Boeing, mais aussi d'Airbus (A320 et A330), ainsi que le Dornier 328JET et l'Embraer 190.

Ce catalogue de clients intéresse tout particulièrement CAE, a reconnu l'entreprise qui compte «profiter d’un bassin de clients élargi et de tirer parti d’une entreprise bien établie».

«CAE, qui dispose de solides ressources en capital, est en bonne position dans le contexte actuel pour accroître sa présence sur le marché à l’aide d’acquisitions ciblées fondées sur la valeur. L’acquisition de FSC permettra à CAE de servir encore mieux ses clients et d’élargir son marché potentiel», a souligné le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent.

Parallèlement à cette acquisition, l’entreprise montréalaise a annoncé avoir levé un montant de quelque 450 millions $, entre autres pour financer l'achat de Flight Simulation Company.

Sur ce montant, 150 millions $ proviennent de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) qui a décidé d'investir dans CAE.

«Notre investissement s’inscrit dans une volonté d’accompagner une entreprise québécoise résiliente de la trempe de CAE dans ses efforts de relance et de croissance», a justifié la première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’investissement durable à la CDPQ, Kim Thomassin, par communiqué.

Les 300 millions $ restants proviendront du lancement d'un peu plus de 10 060 000 actions au prix de 29,85 $.

«CAE entend utiliser le produit net tiré du placement et du placement privé simultané aux fins générales de l’entreprise, notamment pour financer ses occasions de croissance et d’acquisition potentielles futures, ce qui comprend le financement de l’acquisition de Flight Simulation Company B.V.», a souligné le fleuron montréalais.