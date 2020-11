Céline Dion réitère son soutien à Sainte-Justine

Céline Dion rend hommage aux gens qui s’entraident quand les temps sont durs dans une lettre publiée sur Internet.

Le message de l’artiste encourage également le public à soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine, qui œuvre auprès des enfants malades et pour laquelle elle joue le rôle de «marraine à vie».

«Étrangement, pendant que le monde entier se distancie, la pandémie nous relie plus que jamais les uns aux autres. Elle nous démontre combien chacune de nos actions, chacun de nos choix, a un impact sur ceux qui nous entourent. Qu’on les connaisse ou non», écrit la chanteuse sur fondationstejustine.org.

«Un petit geste»

Comme plusieurs autres organismes, la Fondation CHU Saint-Justine subit les contrecoups économiques du coronavirus, rapportait Le Journal de Montréal au printemps. En 2020, la pandémie a obligé la Fondation à annuler son Tournoi de golf, son Bal et d’autres événements phares, amputant ses revenus de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Céline Dion ouvre sa lettre en évoquant cette période difficile : «Je viens d’une grande famille. De celles qui s’entraident, qui se serrent les coudes quand les temps sont durs. Qui ne laissent jamais tomber. Ça me réconforte d’y penser en ces temps de COVID-19. Malgré ce qui nous déchire actuellement, j’aime me dire qu’il y aura toujours des gens comme vous et moi pour garder le fort, un petit geste à la fois.»

«Pour moi, Sainte-Justine, c’est le phare qu’on ne perdra jamais de vue, poursuit-elle. Même quand la tempête balaie toutes nos certitudes. Sainte-Justine, c’est une famille qui se tient et sur qui on peut compter pour éclairer notre route. Parce que devant, il y aura toujours des enfants à soigner et à faire grandir. Peu importe le temps qu’il fait dehors.»