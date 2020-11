«Cette année-là»: Marc Labrèche s’amuse encore

Marc Labrèche a souvent mené ses projets par cycles de trois ans, soucieux de ne pas étirer la sauce. Aujourd’hui, les deux pieds dans la troisième saison de Cette année-là, il se dit nullement rassasié. À l’aube de la soixantaine, il voit ses bonheurs personnels et professionnels cohabiter en toute sérénité.

Souvenons-nous: La fin du monde est à 7 heures, Le grand blond avec un show sournois, Le cœur a ses raisons et autres 3600 secondes d’extase qui ont révélé et consacré le talent comique de Labrèche ont toutes jadis promptement quitté l’antenne après trois saisons, l’animateur ayant alors estimé avoir fait le tour du jardin.

Or, avec Cette année-là, Marc Labrèche aurait envie de faire durer le plaisir un peu plus longtemps, si Télé-Québec le souhaite également. Entre autres parce qu’il est emballé par son équipe de collaborateurs (Émilie Perreault, Simon Boulerice et Fred Savard), qu’il considère comme inspirante et allumée. Et parce que le magazine culturel en tout genre se fait timide au petit écran, particulièrement en cette période de pause pandémique.

«L’avenir le dira, mais j’ai l’impression qu’on est en train d’installer quelque chose, un ton et une relation, avec un public qui nous est fidèle et qui aime entendre parler de culture de cette façon-là. La matière n’est pas encore épuisée; il y a beaucoup d’années à aborder, d’œuvres et de courants dont on aimerait parler ou sur lesquels il y aurait encore à dire. C’est assez inépuisable et ça se nourrit de soi-même. Moi, personnellement, je n’en suis pas au point de dire qu’on a fait le tour. Chaque fois que je m’en vais là, je le fais en chantant!», confie Marc Labrèche.

Le plaisir de parodier

Le rendez-vous du samedi soir permet de surcroît à Marc Labrèche un autre gros bonbon: celui du jeu et de la parodie.

Chaque semaine, ses imitations délirantes, déposées à la pièce sur les réseaux sociaux, créent le régal des internautes. Qu’il pastiche une Céline Dion lasse de se voir caricaturée, une Lucie Laurier antimasque méfiante de l’Halloween ou le point de presse quotidien printanier du trio Legault-Arruda-McCann, Labrèche fait toujours mouche. Dans la foulée, il retrouve même un vieux complice en la personne de Bruno Blanchet, qui participe sporadiquement à ses folies.

«Ça m’est arrivé de résister à ce plaisir-là, en me demandant ce que ça ajoutait, à part du divertissement pur. Je ne verrai jamais d’autre vocation à ces sketches-là que de divertir purement et simplement. Mais ça me remet dans mes vieilles bottines de La fin du monde est à 7 heures et du "Grand blond". On se paie la traite, en disant des choses qu’on ne peut pas dire ailleurs dans l’émission. Ça me permet de jouer, en plus d’animer, de faire le bouffon en prenant pour point de départ l’actualité du moment. Et ça, je pense que je ne m’en lasserai jamais. Je referais une émission quotidienne sur l’actualité n’importe quand», lance Marc.

Moins de liberté

«N’importe quand»? Est-ce à dire que les bonzes de la télévision devraient prendre des notes? Labrèche n’irait pas jusque-là, occupé ailleurs de corps et d’esprit présentement. Et il remarque que ce type de concept a moins la cote qu’auparavant chez les diffuseurs.

«Soit parce que ça coûte trop cher, soit parce que l’actualité bouge trop vite, hasarde-t-il. Il y a aussi le problème de la frilosité. Les gens ont peur que ça dérape, que des propos entraînent des poursuites parce qu’ils n’ont pas été vérifiés par le système légal... J’ai l’air d’un "mon oncle" quand je parle comme ça, j’haïs ça, mais il y a un contexte de liberté qui est beaucoup moins possible maintenant. Il faudrait qu’à un moment donné, un diffuseur mette ses culottes en disant: "On le fait, on l’assume, on prend une chance, il arrivera ce qui arrivera et on va faire confiance au bon jugement des gens".»

«Personne n’a la science infuse, poursuit Marc. Mais, quand ça fait longtemps qu’on fait ce genre d’émission, on sent venir les débordements. Sans vouloir partir sur de grandes formules, c’est étonnant qu’un moyen de communication aussi démocratique, en principe, que la télévision puisse de moins en moins permettre aux gens qui s’y expriment de le faire librement, alors que sur les réseaux [sociaux], ça catapulte de tous bords, tous côtés, parfois n’importe comment. Il me semble que la télévision devrait proposer un vrai contrepoids là-dedans. L’idée n’est pas de choquer pour choquer, mais de dire les choses comme on en a envie. Il y a encore un peu cette possibilité à la radio, mais à la télévision, dans les émissions de variétés, il y en a très peu.»

Mariage et soixantaine

Marc Labrèche célébrera ses 60 ans vendredi prochain, le 20 novembre. Peu porté sur la nostalgie, devant ce cap important, l’homme se préoccupe surtout du bien-être de ses proches sans consacrer trop d’énergie aux questionnements existentiels.

Professionnellement, il affirme ne tenir pour acquis ni l’intérêt des décideurs ni l’affection du public à son égard, toujours hanté, répète-t-il, par la crainte de la redite. Si le vent tournait, il pourrait toujours devenir «relieur de livres», blague-t-il.

«Ça ne m’angoisse pas trop. La seule chose qui m’angoisse – et c’était aussi le cas à 40 ans –, c’est que les gens que j’aime, autour de moi, soient heureux et en santé. Surtout en ce moment, alors que c’est difficile à tous les niveaux pour la majorité des gens. On trimballe toujours avec nous cette espèce d’état, on ne sait pas ce qui peut survenir et quand ça va finir. Ça, ça prend beaucoup plus de place, en ce moment, que ma petite approche de la soixantaine, qui semble bien factice ou circonstancielle.»

«Ce qui est le fun avec le fait de vieillir, c’est qu’on sait plus ce qu’on n’aime pas faire ou ce qu’on fait mal. En sachant davantage ce qui ne nous rend pas heureux, on ne s’y dirige pas, et ça finit là! Ça accélère le processus de réflexion, et ça fait du bien», ajoute Marc en riant.

Et les amours? Lui et sa belle Jennifer Miville-Tremblay, une artiste peintre et designer de costumes, qui sont en couple depuis six ans, filent toujours le parfait bonheur et se sont constamment choisis à nouveau pendant le confinement, dépeint un Marc Labrèche irradiant, qu’on avait autrefois connu particulièrement discret en ce qui a trait à sa vie privée. La COVID a simplement repoussé leurs plans de mariage, sans les contrecarrer complètement.

«C’est juste reporté, confirme Marc. Ça me permet, moi, de refaire la demande à plusieurs reprises. On étire le plaisir. On ne l’a pas pris comme un frein. On rajoute un plat sur la table à chaque fois, et c’est juste agréable! Quand ça arrivera, ça sera d’autant plus spécial.»

«Je suis très, très, très heureux avec cette femme-là, et j’espère qu’on est partis pour un bout», conclut l’amoureux.

Cette année-là, le samedi, à 20h, à Télé-Québec. Marc Labrèche animera le jeudi 19 novembre, à 20h, un concert virtuel du quatuor vocal Quartom. Consultez le whiteboxplay.com pour plus d'informations.