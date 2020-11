Dominic Picard à la barre des Élans de Garneau

Dominic Picard est le nouvel entraîneur-chef des Élans de Garneau.

L’attente d’un successeur à Claude Juneau qui a annoncé aux joueurs, samedi dernier, son départ, mais qui avait prévenu son patron quelques jours plus tôt a été de courte durée. Le début du recrutement des joueurs scolaires était un excellent incitatif à bouger rapidement.

«Les discussions ont été courtes, mais productives, a résumé Picard. C’est un scénario rêvé de revenir dans ma ville natale comme entraîneur-chef. Le plan est de m’établir à Garneau pour longtemps. J’ai déménagé assez souvent au cours de ma carrière et je suis un peu tanné. C’est précieux d’être à Québec. Je mets mes plans de travailler dans le réseau universitaire ou dans la LCF sur la glace.»

Après une carrière de dix ans comme joueur de ligne offensive dans la LCF où il a notamment remporté la Coupe Grey en 2013 avec les Roughriders de la Saskatchewan et un passage remarqué avec le Rouge et Or de l’Université Laval où il a remporté la Coupe Vanier à deux reprises, Picard s’est impliqué comme entraîneur. Depuis l’hiver dernier, il était le coordonnateur offensif des Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, mais il n’a jamais participé à un match en raison de l’annulation de la saison. Au terme de sa carrière, il s’était joint au Blizzard du Séminaire Saint-François en 2016 pour une période de quatre ans où il a occupé différents rôles.

«Je veux remercier les Géants qui m’ont donné la permission de discuter avec les Élans, a-t-il indiqué. Ils étaient conscients qu’une belle opportunité se présentait à moi. L’obtention d’un poste d’entraîneur-chef figurait parmi mes objectifs. À Garneau, je me joins à un programme en santé et qui possède une longue tradition. La présence d’un ancien entraîneur comme responsable des sports vaut de l’or. Je veux m’amuser tout en misant sur l’excellence. Même si Éric (Lavigne) est un gars de hockey et de baseball, on peut échanger et apprendre.»

Picard coiffera également le chapeau de coordonnateur offensif. Coordonnateur des unités spéciales et préparateur physique et seul autre entraîneur à temps plein chez les Élans, Adam Thibault conservera son poste. «J’ai déjà eu une bonne discussion avec Adam et je veux assurer la continuité, a mentionné Picard qui retiendra les services de l’ancien demi défensif des Stampeders de Calgary. J’ai rencontré tous les adjoints, lundi soir, pour établir un lien et je veux parler aux joueurs très rapidement. J’ai du pain sur la planche d’ici les six prochaines semaines. J’ai aussi parlé à Claude dont la présence va faciliter énormément la transition. J’apprécie beaucoup son coup de main.»

Départ de Patrick Boies

Hautement qualifié pour le boulot, Patrick Boies n’était pas intéressé à reprendre les guides des Élans pour une deuxième fois. Rentré au bercail en 2018 pour seconder Juneau au cours d’une saison qui s’est conclue par une présence inattendue au Bol d’Or, Boies ne sera pas de retour comme coordonnateur offensif.

«J’avais déjà prévenu Claude que je ne continuerais pas en 2021, a-t-il souligné. Au cours de son processus de réflexion, Claude m’a demandé si je souhaitais prendre la relève, mais il connaissait déjà ma réponse. Je n’avais pas d’intérêt. Je suis rendu à une période de ma vie où je veux me concentrer sur autre chose que le football. Ma fille va avoir six ans dans deux semaines et le télétravail m’a permis de mettre des choses en perspective et de faciliter ma décision.»

Après deux étés avec l’équipe de Québec/Chaudière-Appalaches au Challenge Wilson et au terme de sa carrière universitaire, Boies a fait ses débuts comme entraîneur à temps plein avec les Condors de Beauce-Appalaches en 2002 où il avait suivi Richard Jolicoeur qui avait été nommé entraîneur-chef.