Drame à Wendake : «la DPJ doit être beaucoup plus spontanée», estime l'avocat de la famille

Au lendemain d'une première apparition publique de la mère des deux enfants assassinés à Wendake en octobre, l'avocat de la famille, Me Marc Bellemare, a critiqué les délais et le manque de proactivité de la DPJ.

• À lire aussi: «En colère» contre le système

Dimanche, la mère d'Alex et Olivier, Émilie Arsenault, s'est dite en colère contre les autorités et a critiqué leur inaction, malgré ses inquiétudes qui ont mené à trois signalements auprès de la DPJ.

Son ex-conjoint Michaël Chicoine a finalement commis l'irréparable dans la nuit du 10 au 11 octobre.

«À Wendake, on n'est pas dans le fond du bois, il y a des ressources, affirme l'avocat lors d'une entrevue avec Pierre Nantel à QUB radio. C’est comme si ce n’était pas grave. Je ne sais pas combien de plaintes que ça prend et comment il faut les formuler (pour qu'ils agissent). On entre rapidement dans une bureaucratie sans fin. Il faut corriger ça.»

Lorsque le procès et toutes les enquêtes seront terminés, la famille n'écarte pas de poursuivre l'État québécois.