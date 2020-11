Druide annonce deux nouveaux forfaits Antidote+ personnnel et familial

Dire qu’il n’y a pas si longtemps, il fallait avoir avec soi une panoplie de gros dictionnaires, non seulement chez soi, mais également au bureau ou à l’école.

Dans mon cas, j’utilise Antidote depuis ses tout débuts, chaque jour que je me présente au clavier pour rédiger mes textes et autant de courriels, et ce dans les deux langues.

Ce qu’il y a de nouveau depuis vendredi est que Druide informatique propose un service par abonnement. Appelé Antidote+, ce dernier offre Antidote10 pour les ordinateurs macOS, Windows et Linux, AntidoteWeb pour les navigateurs et Antidote Mobile pour le système iOS des iPhone et des tablettes iPad.

Sur navigateurs, les outils linguistiques d’Antidote Web comprennent le correcteur, les dictionnaires et les guides de rédaction à partir de tout ordinateur, tablette, téléphone et même les Chromebook appréciés des élèves.

Forfaits Antidote+ Personnel et Antidote+ Familial

Avec Antidote+, une personne passe de l’une à l’autre de ces plateformes et y retrouve toujours ses favoris, réglages, listes de mots et dictionnaires personnels.

Antidote+ Familial permet à cinq personnes d’utiliser «Antidote sur toutes leurs plateformes. Un abonnement suffit, et une personne peut créer les comptes de chaque membre de la famille. Chacun obtient un compte individuel et peut avoir ses propres réglages, favoris, listes de mots et dictionnaires personnels. De plus, tant que l’abonnement est maintenu, les abonnés obtiennent gratuitement toute mise à jour ou mise à niveau de chacune des applications». Son coût : 99,95$ par an.

Comme son nom l’indique, Antidote+ Personnel offre les mêmes services, mais pour un seul abonné; 59,95$ annuellement.

Vaste compatibilité logicielle

Ce qui fait la force d’Antidote, c’est sa grande compatibilité avec les logiciels que nous utilisons comme ceux de la suite Office de Microsoft, des suites LibreOffice, OpenOffice et NeoOffice, à Mail, Pages et Keynote d’Apple et la liste s’allonge à chaque mise à niveau. Voyez ici les logiciels compatibles pour chaque système.

Bien entendu, chaque mise à jour apporte son lot de nouveaux mots et locutions, ainsi que nouveaux synonymes et nouvelles étymologies.

En version monoposte, une version classique d’Antidote 10 pour Windows, macOS ou Linux coûte 129,95$, sans mise à niveau. Si on souhaite la mettre à niveau, c’est 59 $ pour une seule langue ou 99 $ pour le français et l’anglais.

À installer dans tout bon ordinateur.