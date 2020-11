Photo courtoisie

Depuis l’arrivée de la pandémie au Québec, l’équipe d’Opération Enfant Soleil (OES), entourée de ses donateurs et de ses partenaires, ne cesse de chercher des façons d’innover et de poursuivre ses collectes de fonds. Malgré toutes les incertitudes, une conviction demeure : les enfants continuent d’avoir besoin de soins dans les hôpitaux du Québec. Jusqu’au 25 novembre vous êtes invités à « Misez grand pour la santé des petits » sur l’encan soleil qui offre une centaine de lots par des personnalités et des entreprises. Un exemple de lot à l’encan : une visite de l’hôtel de ville de Québec et dîner en compagnie du maire Régis Labeaume (mise de départ 400 $) ou un bâton de hockey de la première année des Nordiques de Québec, signé par 16 joueurs (mise de départ 500 $). Voyez et misez sur les autres lots au : https://app.followmybid.com/fr-CA/encansoleil/accueil

Produits et techniques durables

Félicitations à l’entreprise Linéaire Écoconstruction, de L’Islet, qui s’est vu décerner le Galon de la semaine (du 09 novembre), dans la catégorie « Produits et techniques durables » par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec. Cette reconnaissance est remise dans le contexte de la première présentation des Galons, un nouvel événement 100 % virtuel, ayant pour objectif de mettre en valeur, chaque semaine, les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. Linéaire Écoconstruction se spécialise dans le domaine de la charpente de bois massif et construction écologique à haute efficacité énergétique. Elle est la seule à offrir le concept de construction ULTIMA-ÉCO, une méthode qui allie la charpente de bois massif, l’écoconstruction et les matériaux biosourcés. Sur la photo, Samuel Pépin-Guay, cofondateur de Linéaire Écoconstruction.

L’audacieuse

Bravo à France Bouchard (photo de gauche), photographe de Lac-Beauport, qui s’est de nouveau distinguée lors de la récente compétition provinciale des Photographes Professionnels du Canada, section du Québec. France a vu son image The Daring (l’audacieuse à droite) remporter le prestigieux titre de « Meilleur » de la catégorie Mode pour 2020 et deux de ses images être sélectionnées pour une inclusion dans l’exposition provinciale. La compétition a reçu des œuvres du Québec tout entier dans 22 catégories différentes incluant le photojournalisme, le portrait, l’architecture, et la mode.

Anniversaires

André Trudel (photo), président Automod de Québec, 63 ans... Oksana Baiul, patineuse artistique et championne du monde en 1993, 43 ans... Lisa Bonet, actrice américaine (Haute-Fidélité) 53 ans...Diana Krall, chanteuse et pianiste de jazz canadienne, 56 ans... Pierre Larouche, joueur de hockey de la LNH (1974-1988, avec les Penguins, Canadiens [1977 à 1981], Whalers, Rangers), 65 ans... Carmen Sylvestre, comédienne (Les Détestables), 73 ans... Jean-Pierre Coallier, ex-animateur québécois, 83 ans.

Disparus

Le 16 novembre 2019 : Fred Mella (photo), 95 ans, ténor français et dernier membre des Compagnons de la Chanson... 2018 : Randy Tieman, 64 ans, animateur sportif chevronné et membre de la famille de CTV à Montréal... 2017 : Robert Hirsch, 92 ans, acteur français, sociétaire honoraire de la Comédie-Française... 2015 : Bert Olmstead, 89 ans, ancien attaquant du Canadien de Montréal de 1950 à 1958 et de Chicago et Toronto... 2015 : Nelly Gast Boulinguez, 87 ans, femme d’affaires de Québec... 2014 : Liette Lomez, 61 ans, chanteuse québécoise, membre du groupe Toulouse... 2011 : Eddy Palchak, 71 ans, ancien préposé à l’équipement du Canadien de Montréal pendant plus de 30 ans... 2010 : Daniel Bradet, 64 ans, député libéral à l’Assemblée nationale de 1985 à 1994... 2009 : Gérald Laganière, 62 ans, maire de Laurier-Station depuis 2002... 2004 : Hubert Loiselle, 72 ans, comédien québécois... 1989 : Jean-Claude Malépart, 50 ans, député de Laurier-Sainte-Marie.

Nos excuses à Jacques « Coco » Fortin et à la famille de Jean-Yves Labonté dont les photos ont été malencontreusement inversées samedi matin (14 novembre) au montage final dans mes colonnes « Anniversaires » et « Disparus » dans la version papier de ma page Échos sur la ville.