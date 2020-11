Encore des ratés avec le système de communications au SPVQ, dénonce la Fraternité

La Fraternité des policiers de Québec dénonce de nouveaux ratés, lors d’une intervention survenue ce week-end, avec le système de radiocommunications flambant neuf et le logiciel de répartition des appels.

• À lire aussi: Tuerie de l'Halloween dans le Vieux-Québec: le système de communication était défaillant le soir de l’attaque

Excédée, la nouvelle présidente du syndicat des policiers a expédié une mise en demeure, la semaine dernière, à la direction du SPVQ et à la Ville de Québec, afin de réclamer une rencontre d’urgence, à la suite des nombreux incidents rapportés dans les derniers jours.

«Je n’attendrai pas que des policiers se fassent tuer ou blesser avant d’agir», largue Martine Fortier, en entrevue avec Le Journal. Lors d’une agression à l’arme à blanche dans l’arrondissement Sainte-Foy, dimanche, «le système RAO (répartition assistée par ordinateur) n’a pas été au rendez-vous, encore une fois», dénonce-t-elle.

Photo d'archives, DIDIER DEBUSSCHÈRE

«Il y a des gens qui essayaient de se mettre en coopération sur la carte d’appel et ça ne fonctionnait pas. Les gens ont été obligés de prendre leur cellulaire puis d’aller sur Google Maps pour le trajet et tous les détails qui rentraient au fur et à mesure dans la carte d’appel, le policier n’y avait pas accès en temps réel.»

Les ratés des deux nouveaux systèmes de communications, lors de la tuerie survenue le soir de l’Halloween, dans le Vieux-Québec, avaient fait la manchette vendredi dernier.

Mme Fortier rapporte également un autre incident, à Saint-Augustin-de-Desmaures, le 8 novembre dernier. Incapables d’appeler du renfort, lors d’une intervention auprès d’un gaillard intoxiqué, les policiers ont dû sortir à l’extérieur d’une résidence privée afin de réussir à rétablir le contact, rapporte-t-elle.

«Force est de constater que ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut que ça aille plus vite. Chaque journée est une journée de trop. On n’aurait jamais dû se retrouver avec un système avec lequel il y avait autant de problématiques au mois de juin. Tant qu’à ça, on aurait été aussi bien de garder l’autre puis d’attendre que celui-là soit sur la coche avant de basculer vers le nouveau système.»

Plus de détails à venir...