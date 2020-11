Enfin la lumière au bout du tunnel pour la LCF?

Après avoir fait une croix sur la saison 2020 et essuyé un échec dans sa tentative d’obtenir de l’aide financière du gouvernement du Canada, le commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF), Randy Ambrosie, croit que son circuit sera de retour l’année prochaine.

Lundi, Ambrosie aurait normalement dû prendre un vol pour Regina, où la Coupe Grey aurait dû être disputée dimanche prochain. Il a plutôt répondu aux questions des partisans et des médias dans le cadre d’une semaine d’activités intitulée «Célébrons la Coupe Grey».

«Il faut tenir compte du fait qu’il y a des inconnus, mais nous allons rester fidèles à notre engagement qui est de tout faire ce que nous pouvons pour être de retour sur le terrain», a-t-il dit, selon le site officiel de la LCF.

«Bien sûr, nous ne savons toujours pas ce qui surviendra avec cette pandémie. Mais même si je dis cela, on me rappelle, lorsque je parle avec de nombreux experts, qu’il y a des raisons de se sentir bien à propos de [la prochaine saison]. Il y a des raisons de croire qu'il y a de la lumière au bout de ce tunnel.»

De bonnes intentions

Par ailleurs, Ambrosie estime que tous les gens impliqués dans ces efforts pour organiser une saison l’été prochain sont bien intentionnés et poussent tous dans la même direction. Les propriétaires des différentes équipes font partie de ce lot, même s’ils ont tous des intérêts différents.

«Je travaille avec et je suis entouré de gens d'un grand optimisme. Et je pense que c’est la partie que j’apprécie; j’aime travailler avec des gens qui sont naturellement optimistes et qui sont tous déterminés à faire de leur mieux pour trouver notre chemin à travers la crise.»

«Chaque équipe a sa propre situation, a concédé Ambrosie. Mais [les propriétaires] sont tous des gens incroyables qui veulent de grandes choses pour cette ligue. Nous sommes convaincus qu’en fin de compte, nous allons tous nous rassembler et cela repose en grande partie sur le simple fait que nous partageons tous les mêmes objectifs. Nous voulons que notre ligue revienne sur le terrain en 2021 et c’est ce qui nous lie.»