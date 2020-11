Important avis pour les sceptiques

Je suis une grand-mère de 68 ans. J’ai deux filles, deux gendres et six petits-enfants de 14 ans à 18 mois. Depuis mars dernier, j’ai vu ma famille à quelques reprises, à deux mètres de distance, et bien sûr, sans contacts. Je traverse relativement bien cette pandémie. Mais comme ma famille est tissée serrée, les accolades et les bisous me manquent. Un détail : mon petit-fils ne marchait pas encore en mars dernier, et aujourd’hui il court avec son frère, ses sœurs et ses cousins, autant de beaux moments perdus que je ne pourrai revivre. À part leur dire « je t’aime », je trouve très difficile de ne pas pouvoir toucher mes petits-enfants ni les embrasser.

Je suis dans la catégorie des petits vieux ou presque, et je me permets de signaler à tous les Québécois qu’il est important qu’ils prennent au sérieux la catastrophe qui affecte la planète entière. L’autre jour, à l’épicerie, j’ai entendu un petit vieux dire à la caissière « Il faut bien mourir de quelque chose ! Alors la COVID ou autre chose, qu’est-ce que ça change ? Moi je ne me protège pas ! »

Moi qui suis habituellement réservée, là, j’ai pété ma coche et j’ai répliqué : « Monsieur, il faut être inconscient, irresponsable et dénué de tout jugement pour parler ainsi. Vous n’avez proba-blement pas d’enfants pour dire une chose pareille. La COVID, ce n’est ni une farce ni un complot. Réveillez-vous ! »

Que dire de tous ces sceptiques qui ne prennent pas au sérieux les recommandations de la santé publique ? Si la population entière ne fait pas sa part, le tunnel sera d’autant plus long et ardu à traverser. Les gouvernements ne peuvent pas faire de miracles s’ils n’ont pas l’appui de la population. Je suis découragée du manque de jugement d’une certaine partie de la population québécoise.

« Je me souviens » étant la devise du Québec, je peux vous dire que je me souviendrai longtemps de l’année 2020 et de tous ces citoyens stupides qui se disent privés de liberté parce qu’on les oblige à porter un masque. Quelle bande d’imbéciles !

Nicole

Je comprends le désagrément que vous ressentez devant l’attitude de ces gens qui refusent d’obtempérer aux consignes de la santé publique. Des consignes d’une importance capitale pour le bien commun, vu la recrudescence de cas de COVID à partir de la mi-septembre.

On aurait pu croire que la contamination personnelle d’un des plus ardents et des plus connus négationnistes des dangers que représente la COVID, le président des États-Unis lui-même, aurait calmé leurs ardeurs. Mais il faut croire que si une preuve aussi évidente du danger ne réussit pas à ébranler leurs fausses certitudes, ils ont véritablement l’esprit obtus.