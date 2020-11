«Je veux briller, je veux être éblouissant» -Steve Claggett

Tous les yeux, en fait toute l’attention, vont se retrouver sur Junior Ulysse et Mathieu Germain samedi à Rimouski. Ils sont les deux « locaux », ils ont fréquenté la même école, ils se connaissent, la passion est vive et palpable.

Mais Germain et Ulysse ont un autre point en commun. Les deux se sont battus contre Steve Claggett. Et ni l’un ni l’autre n’ont été capables de le battre lors de leur premier affrontement.

Ulysse a d’abord perdu par décision partagée. Germain s’en est tiré avec un combat nul. Dans les deux cas, les combats ont été serrés et auraient pu aller d’un côté comme de l’autre. Lors de leur revanche, en Californie, Ulysse a fini par vaincre Claggett par décision. Mais ce fut long et pénible.

Dans ces trois combats, Germain et Ulysse ont dû aller au bout de leurs réserves.

Cette fois, on dirait que Claggett a pigé le jeton chanceux pour se retrouver en finale du Tournoi des As. À Rimouski, il va s’attaquer à David Théroux de Sorel. Le jeune de 26 ans a une vingtaine de combats derrière la cravate mais des combats au niveau de Claggett, ce sera la première fois : « Je ne vois pas le combat de cette façon. Théroux va être le négligé. Les gens vont s’attendre à ce que le combat soit une chose garantie pour moi. David va apporter dans le ring un désir énorme de causer une surprise. Il va être en feu. C’est moi qui vais devoir être très alerte. Être à mon meilleur pour ne pas me faire surprendre », réagit Claggett quand on lui pose des questions sur ce combat.

Le gars de Calgary

Le gars de Calgary a pu s’entraîner à fond en Alberta. « Pendant l’été, j’ai surtout couru et suivi un entraînement à l’extérieur. Mais depuis que les gyms sont ouverts à Calgary, j’ai travaillé très dur et fait beaucoup de sparring. Je veux plus que performer, je veux être éblouissant », dit-il.

Claggett, même s’il fait partie de l’écurie Eye Of The Tiger, sait bien qu’il est condamné à ne pas être le favori de la foule. Quand il aura une foule, bien entendu. Mais même à Rimouski, confiné à l’hôtel, c’est les trois autres Québécois qui auront droit aux petits soins. Même si le directeur Éric St-Pierre jure le contraire.

Claggett reste souriant devant la situation. La boxe en Alberta, surtout si tu ne boxes pas beaucoup à Edmonton, demande aux boxeurs d’aller affronter leurs adversaires à l’étranger. Sur la route pour reprendre l’expression du hockey : « Mais d’avoir joint les rangs d’EOTTM a stabilisé ma situation. MTK Global vient de lancer MTK Alberta et ils ont approché certains de mes amis pour leur faire signer des contrats. Mais je reste loyal aux Québécois et à Eye of The Tiger Management. Ce tournoi des 140 livres est une merveille. L’histoire est passionnante. Le genre de dramatique qui fait sortir le meilleur des boxeurs impliqués. C’est une grande motivation supplémentaire. Le danger, c’est de vouloir regarder plus loin que le premier combat. C’est sur Théroux que je dois me concentrer », dit-il de Calgary.

Amoureux de la boxe

Le gars est fin. Les chroniqueurs de boxe ont tous eu de bonnes relations avec Claggett. Il a 31 ans, il habite Calgary, il est célibataire : « Et dans les faits, je n’ai qu’un amour dans ma vie. C’est la boxe. C’est mon grand amour. C’est mon amie de cœur », de dire Claggett.

Nous avons couvert les combats de Claggett. Il travaille d’arrache-pied, il a de l’expérience, il est courageux et est toujours dans une forme physique impeccable. Parce qu’il avance toujours vers son adversaire, parce qu’il aime provoquer les échanges rapprochés, un round de trois minutes devient un enjeu épuisant à gagner. Yves Ulysse a souvent donné plus de coups qui ont atteint l’adversaire que Claggett dans leur premier combat. Mais les juges ont été impressionnés par la pression exercée par l’Albertain.

Un jeune comme David Théroux risque de trouver la soirée très longue à Rimouski.

Mathieu Germain donne une chance à Théroux : « David doit prendre Claggett par surprise dans les trois premiers rounds. Sinon, il va trouver ça très fatigant. Se battre contre Steve Claggett, c’est dur, très dur »...

Rimouski ou le Mexique !

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Donc, on se retrouve à l’hôtel Rimouski. Ç’aurait pu être le Mexique. Thomas Chabot, Leïla Beaudoin et Luis Santana sont allés gagner leur combat par K.O. en banlieue de Mexico la fin de semaine dernière.

L’expédition comptait huit personnes. Dont le matchmaker Stéphane Loyer. L’entraîneur était François Duguay, un homme brillant avec qui il est agréable de voyager.

Ce fut un voyage en temps de pandémie mais tout le monde est revenu content du commando. Le tout a été filmé de la première minute jusqu’à la dernière. La caméra était partout, tout le temps. Une façon originale de faire vivre l’action et les émotions des athlètes.

Le parfum des égouts était parfois trop lourd et Leïla Beaudoin n’en revenait pas d’avoir payé une dame cinq pesos pour aller pisser. C’est évidemment des pinottes comparé au pourboire obligatoire pour les préposé(e)s aux toilettes en Europe ou en Asie...

Ce qui prouve qu’il faut parfois sortir du Québec...