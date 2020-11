Karabakh: Ankara va envoyer des militaires pour surveiller le cessez-le-feu

Ankara | Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé lundi l'autorisation du Parlement pour envoyer des militaires en Azerbaïdjan afin de participer à une mission russo-turque de surveillance du cessez-le-feu au Nagorny Karabakh.

Dans une motion envoyée à l'Assemblée nationale qui porte sa signature, M. Erdogan demande l'autorisation d'envoyer des soldats pour mettre sur pied un «centre de coordination» avec la Russie pour surveiller le respect de la trêve.

Les militaires envoyés par la Turquie, pays qui soutient l'Azerbaïdjan, seront déployés pour «prendre part aux activités du centre de coordination qui sera établi avec la Russie» et «assurer le respect du cessez-le-feu», selon le texte.

Cette autorisation de déploiement, dont l'obtention ne devrait être qu'une formalité, sera valable pour une durée d'un an et le nombre de militaires déployés fixé par M. Erdogan.

L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé la semaine dernière un accord parrainé par la Russie qui a mis fin à plusieurs semaines d'affrontements meurtriers au Nagorny Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan à majorité arménienne.

Pour surveiller le respect de cet accord, qui consacre les gains territoriaux de Bakou et prévoit l'évacuation par les Arméniens de certaines zones, Moscou a commencé ces derniers jours à déployer une force de «maintien de la paix».

Si la Turquie n'est mentionnée nulle part dans cet accord, Ankara a rapidement affirmé après sa signature que des militaires turcs prendraient part à l'observation du cessez-le-feu depuis le centre de coordination.

Des responsables turcs et russes ont discuté vendredi et samedi à Ankara des modalités du fonctionnement de ce centre, dont la date d'ouverture et le lieu n'ont pas été annoncés.