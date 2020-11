Action collective contre Gilbert Rozon: la Cour suprême dit non aux Courageuses

Gilbert Rozon n’a plus à se soucier des Courageuses, qui ne seront pas entendues en Cour suprême dans leur demande d’action collective de plus de 10 millions $ contre le magnat de l’humour déchu.

• À lire aussi: Dernière ligne droite au procès pour viol de Gilbert Rozon

«La demande d’autorisation d’appel est rejetée», a fait savoir le plus haut tribunal du pays, ce lundi, sans donner aucune explication comme c’est toujours le cas.

Après trois ans de procédures, le fondateur de Juste pour rire sort ainsi grand gagnant dans ce combat judiciaire contre une vingtaine de femmes qui l’accusaient d’être un prédateur sexuel, et qui lui réclamaient plus de 10 millions $.

Les Courageuses, un regroupement lancé dans la foulée du mouvement #MoiAussi, avait intenté une action collective contre Rozon. Ces femmes affirmaient toutes avoir été agressées sexuellement par l’ancien magnat de l’humour, à des degrés différents, entre 1982 et 2016.

«Si elles ne peuvent procéder par voie d’action collective, plusieurs d’entre elles n’auront pas le courage d’intenter des actions individuelles», avaient-elles expliqué.

Rozon avait pour sa part répliqué en plaidant que chaque cas allégué était différent, si bien que même si Les Courageuses en venaient à gagner leur cause, il aurait fallu tenir d’autres procès individuels pour vérifier chaque allégation, et pour déterminer les dommages à chacune.

Rozon gagne

Or, si le collectif avait remporté une première bataille en obtenant l’autorisation d’aller de l’avant en Cour supérieure du Québec, les réjouissances ont été de courte durée puisque la Cour d’appel a ensuite infirmé la décision. Car selon le plus haut tribunal de la province, il n’y avait pas assez de similitudes pour justifier ce mode de poursuite.

«Les gestes et les paroles reprochés auraient eu lieu à différents moments sur une période d’au moins 34 ans envers différentes personnes, peut-on lire dans la décision. La nature des gestes varie grandement d’une personne à l’autre. Le contexte n’est pas toujours le même.»

Les Courageuses avaient rapidement fait part de leur intention de porter la cause en Cour suprême en espérant être entendues, d’autant plus que c’était la première fois qu’une action collective visait un seul individu, et non un organisme ou une entreprise.

Le couperet est toutefois tombé ce matin, avec le refus d’entendre la cause, mettant ainsi fin au processus judiciaire.

Autres poursuites

Parallèlement à ce dossier, Rozon a été accusé de viol et d’attentat à la pudeur pour des événements qui remontent à 1980. La victime alléguée ne fait pas partie des Courageuses, dont les plaintes à la police déposées par ses membres n’ont pas été retenues. Dans cette affaire, le procès tire à sa fin, avec les plaidoiries de la Couronne jeudi.

Rozon avait également intenté en septembre dernier une poursuite en diffamation de 450 000 $ contre les animatrices Julie Snyder et Pénélope McQuade, qui l’ont accusé d’être un agresseur sexuel durant une émission de La semaine des 4 Julie, à la chaîne de télé Noovo.