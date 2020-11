L’Ancienne-Lorette: un scrutin étalé sur deux jours les 12 et 13 décembre

L’élection partielle à la mairie de L’Ancienne-Lorette aura finalement lieu sur deux jours, les 12 et 13 décembre prochain.

L’étalement du scrutin permettra de limiter le nombre d’électeurs dans les bureaux de vote.

«Afin de respecter les règles de distanciation physique et la capacité limitée des salles, les électeurs dont l’adresse civique est un nombre pair seront invités à se présenter le samedi 12 décembre, entre 10 h et 20 h, et ceux dont l’adresse civique est impaire, le dimanche 13 décembre, entre 10 h et 19 h», a précisé la Ville vendredi, dans un communiqué.

Les votes qui ont déjà été enregistrés par anticipation en septembre – avant le report du scrutin – et les votes par correspondance demeurent valides.

Les Lorettains sont appelés aux urnes pour élire un nouveau maire ou une nouvelle mairesse à la suite du décès subit d’Émile Loranger au printemps. La crise sanitaire a toutefois retardé le processus électoral.

Cinq candidats sont en lice

L’ex-conseiller indépendant Gaétan Pageau affronte le communicateur Guillaume Paradis, l’ancien conseiller Louis Marcotte, la notaire à la retraite Ginette Nadeau et William Fortin, qui avait été défait par Émile Loranger en 2017.