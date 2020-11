Le journaliste automobile Denis Duquet revient sur ses vieux souvenirs

Journaliste automobile depuis 1977, Denis Duquet a conduit des milliers de véhicules au cours de sa longue carrière. Invité à l’émission Le Guide de l’auto animée par Antoine Joubert et Germain Goyer sur QUB Radio, il a partagé de nombreux souvenirs avec nostalgie.

Membre du jury des North American Car, Utility and Truck of the Year Awards, il est revenu sur les défis rencontrés pour la réalisation de l’édition 2020.

Avec humilité, il a aussi raconté les débuts modestes de cette organisation et les choix, parfois questionnables avec le recul, des meilleurs véhicules des dernières décennies.

Au cours de cette émission, il a également été question du Ford E-Transit, des détails techniques du Hyundai Tucson et du dévoilement du prototype de la Honda Civic d’onzième génération sur Twitch.

Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi livré leurs impressions sur les GMC Acadia, Cadillac Escalade et Tesla Model Y.

Pour conclure l’émission, Antoine a dressé la liste de ses cinq déceptions de l’année 2020.

