Le procès public d’Yves Ulysse jr

Yves Ulysse jr n’était pas présent lors de la conférence de presse d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) tenue lundi en prévision du gala de samedi à Rimouski. Une absence qui s’est transformée en procès sur la place publique.

• À lire aussi: Ulysse réserve une surprise à Germain

• À lire aussi: Une recette à retrouver

Mathieu Germain, son adversaire de samedi, l’entraîneur Mike Moffa et même son entraîneur de longue date, Rénald Boisvert, n’ont pas mâché leurs mots à son endroit.

C’est Germain qui a lancé le bal.

«Ce n’est pas fort de sa part de rater cette conférence de presse, a souligné Germain. C’est un manque de respect envers tout le monde, les amateurs et Eye of the Tiger Management.

«Je crois que son histoire de rendez-vous avec son psychologue sportif n’est pas vraie. Il voulait une échappatoire pour ne pas me voir. Ça fait son affaire de rester caché et ça me fait penser que son mental n’est pas à point.»

Il faut également préciser une chose importante. Dans leurs contrats, les boxeurs d’EOTTM ont l’obligation de participer à la promotion de leurs combats. Depuis l’annonce du Carré d’As, Ulysse n’a donné qu’une entrevue soit celle au Journal de Montréal qui a été publiée samedi. Il a refusé toutes les autres demandes.

Un caractère particulier

Par la suite, ce fut au tour des entraîneurs Mike Moffa et Rénald Boisvert de tirer à boulets rouges sur Ulysse au sujet de son attitude particulière au gymnase et dans ses combats.

Après sa défaite contre Ismael Barroso, Ulysse avait décidé de changer d’entraîneur. Boisvert n’était plus l’homme de la situation. Il est allé faire un essai avec Moffa, mais il fut de courte durée.

«Il avait eu une petite chicane avec ses entraîneurs, a raconté Moffa. Lorsqu’il est arrivé dans mon gymnase, il a prononcé des mots durs à leur endroit. C’était un manque de respect flagrant pour ceux qui avaient tout fait pour lui depuis les rangs amateurs.

«Ça n’a pas cliqué entre nous. Yves est un athlète doué et intelligent, mais il veut que tout se passe à sa manière. Avec moi, il ne pouvait pas faire ce qu’il voulait comme avec Rénald. En résumé, il avait un caractère de c...»

Boisvert en rajoute

Boisvert, qui sera dans le coin d’Ulysse samedi, a aussi tenu des propos incisifs à l’endroit de son protégé de longue date.

«Après le combat contre Barroso, on a eu beaucoup de discussions ensemble et on lui a conseillé de changer d’entraîneur, a lancé Boisvert lorsqu’interrogé par le Journal de Montréal. Par contre, Yves est très difficile à coacher.

«Au départ, ce n’était pas moi qui devais être dans son coin pour son duel de samedi, mais bien John Scully. Celui-ci ne pouvait pas être là alors j’ai accepté de le diriger et ça fait six mois qu’on a recommencé à travailler ensemble.

«Le combat de samedi va me dire si je vais continuer à travailler avec lui.»

Sans compter que Boisvert a travaillé avec David Théroux, un autre participant du Carré d’As, au cours des dernières semaines. Ulysse et Théroux doivent s’affronter au prochain tour du tournoi.

Pour le reste, c’est la première fois qu’un entraîneur y va de tels propos à l’endroit de son boxeur avant un combat. Est-ce que Boisvert demeurera l’homme de confiance d’Ulysse ? On se la saura samedi soir.

Scully précise

Pour sa part, Scully a voulu apporter une précision au sujet de son absence dans le coin de son boxeur pour le combat contre Germain.

«Je ne peux pas être présent pour son combat parce qu’un de mes boxeurs avait un combat à Miami (13 novembre) et que je n’aurais pas eu le temps de faire la quarantaine de 14 jours exigée au Québec», a indiqué Scully au Journal de Montréal.

Si les mesures sanitaires peuvent s’assouplir dans les prochaines semaines, il souhaite être présent pour les duels contre Théroux et Claggett. Pour le moment, ça s’annonce très difficile.