Les Chiefs récompensent les artisans de leur conquête

Les Chiefs de Kansas City ont octroyé des prolongations de contrat à l’entraîneur-chef Andy Reid et au directeur général Brett Veach, lundi.

L’équipe de la NFL n’a cependant pas annoncé la durée de ces nouvelles ententes.

Reid en est à sa huitième saison à la barre des Chiefs, lui qui a maintenu un dossier de 85-36. Sa formation a également participé six fois aux éliminatoires en sept saisons complètes, pris part à deux finales de l’Association américaine et remporté le Super Bowl en 2019.

«Au cours des huit dernières saisons ici à Kansas City, nous avons eu l'occasion de voir l'un des plus grands pilotes de tous les temps mener notre concession à son premier titre du Super Bowl en 50 ans, a déclaré le président des Chiefs, Clark Hunt, dans un communiqué. Il est un entraîneur-chef digne du Temple de la renommée, mais surtout, une personne exceptionnelle qui a vraiment changé la culture de notre équipe. Je tiens à féliciter Andy et sa famille pour cette prolongation de contrat bien méritée. Nous espérons qu'il pourra terminer sa carrière légendaire à Kansas City.»

Avant de se joindre aux Chiefs, Reid a été l’instructeur-chef des Eagles de Philadelphie pendant plusieurs saisons. Dans la NFL, il a maintenu une fiche de 215-129-1.

Un DG agressif

Comme Reid, Veach est à l’emploi des Chiefs depuis huit ans, mais en est le DG depuis quatre ans.

«Brett a eu un parcours remarquable en tant que directeur général au cours des quatre dernières années, et il mérite certainement cette reconnaissance, a affirmé Hunt. Sa créativité, ainsi que ses liens personnels avec nos joueurs et notre personnel, ont contribué à bâtir une équipe championne. Il a connu un début de carrière impressionnant en tant que directeur général et je sais qu'il conservera son approche agressive qui a constamment amélioré le talent des Chiefs.»

À 42 ans, Veach est notamment devenu le deuxième plus jeune DG de l’histoire de la NFL à remporter le Super Bowl.