Port de Québec: le projet Laurentia aura des «effets négatifs importants», tranche l’Agence environnementale

Le projet Laurentia du Port de Québec aura de multiples «effets environnementaux négatifs importants», conclut l’Agence d’évaluation d’impact du Canada dans un rapport préliminaire rendu public lundi.

«L’Agence est d’avis que le projet entraînerait des effets environnementaux résiduels négatifs importants directs et cumulatifs sur le poisson et son habitat, la qualité de l’air, la santé humaine, l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, plus particulièrement liés à la pêche [et] les conditions socioéconomiques liées à la pêche récréative et commerciale.»

On peut lire cette conclusion tranchée dans le rapport préliminaire de 311 pages publié lundi. Le document porte sur le projet de terminal de conteneurs que caresse le Port de Québec et qui a reçu l’appui du maire de Québec, Régis Labeaume, et du gouvernement de François Legault.

Qualité de l'air

L’Agence note plusieurs problèmes en lien avec le projet. Elle note que Laurentia s’insère dans un environnement urbain déjà densément peuplé. Elle s’inquiète de la qualité de l’air. «La contribution supplémentaire du projet dans un milieu où la qualité de l’air est déjà fortement affectée [...] serait susceptible d'entraîner une détérioration importante de la qualité de l’air dans les quartiers résidentiels et les lieux publics environnants.»

Ces constats l’amènent à déduire que «le projet pourrait causer des risques importants sur la santé humaine».

On soutient également que le transport routier et ferroviaire contribuera à détériorer la qualité de l’air.

Bar rayé

L’Agence souligne que le projet se réalise dans un milieu aquatique du Saint-Laurent qui «est particulièrement sensible, complexe et rare» et qui abrite plusieurs espèces de poissons et d’invertébrés, dont le bar rayé, l’esturgeon noir, l’esturgeon jaune, l’alose savoureuse, l’éperlan arc-en-ciel et l’obovarie olivâtre. « Le projet détruirait l’un des deux seuls habitats de reproduction identifiés à ce jour du bar rayé, population du fleuve Saint-Laurent.»

Il faut encore trancher sur le statut de cette dernière espèce. L’Agence prévient que le projet ne peut pas obtenir de permis en ce moment puisqu’elle figure toujours sur la liste des espèces en péril. La question ne sera pas tranchée avant plusieurs mois, soit avant 2022. Le Port entrevoit de débuter la construction en 2021.

Les impacts sur les espèces de poissons et d’oiseaux auront également des conséquences sur les usages courants des autochtones, notamment sur leurs activités de chasse et de pêche.

Consultations

Ce rapport est une version préliminaire et sera soumis à la consultation publique pendant 30 jours, jusqu’au 16 décembre. Les promoteurs du projet et les opposants pourront ainsi se faire entendre.

L’Agence analysera les résultats de ces débats et remettra ses recommandations finales au ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson. Si ce dernier juge que les effets négatifs sont importants, il soumettra sa décision au conseil des ministres, qui devra trancher s’ils sont justifiables. Si c’est le cas, le ministre de l’Environnement fixera les conditions d’exécution du projet. «Les conditions énoncées par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique seraient juridiquement contraignantes pour le promoteur.»