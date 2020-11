COVID-19 : retour des restrictions aux États-Unis face à la flambée du virus

De New York à Seattle, États et métropoles américaines ont réintroduit des restrictions ces derniers jours pour tenter d’enrayer l’embrasement du coronavirus: le nombre de cas recensés aux États-Unis dépasse désormais les 11 millions, avec plus de 246 000 morts depuis le début de la pandémie.

À l’approche de la fête de Thanksgiving, le 26 novembre, habituellement occasion de grandes réunions familiales, une série de mesures ont été annoncées, très variables selon les États, sans aller jusqu’au confinement sauf au Nouveau-Mexique.

Différence notoire par rapport au printemps: une majorité d’États - 31 sur 50, dont des États aux gouverneurs républicains généralement plus hostiles aux restrictions que les démocrates - imposent désormais le port du masque. Y compris le très rural Dakota du Nord, où le républicain Doug Burgum a imposé la mesure samedi après s’y être longtemps refusé.

Récapitulatif des principales mesures:

Nouveau-Mexique

La gouverneure démocrate Michelle Grisham a instauré à compter de ce lundi un ordre de confinement pour deux semaines: les habitants sont appelés à rester chez eux sauf pour les déplacements essentiels, et seuls les commerces jugés essentiels restent ouverts.

Illinois

L’Illinois n’a pas imposé de confinement, mais sa principale métropole - Chicago, troisième ville des États-Unis - l’a fait: ses habitants sont appelés à rester chez eux à partir de ce lundi et pour 30 jours, sauf pour les déplacements essentiels.

AFP

Michigan

La gouverneure démocrate Gretchen Whitmer a annoncé dimanche la fermeture des lycées et universités pour trois semaines, imposant un enseignement en ligne à tous sauf les plus jeunes.

Cinémas et salles de restaurants sont fermés, les cours collectifs de gym prohibés, et ceux qui le peuvent doivent travailler à distance. Mais commerces, coiffeurs et autres « services à la personne » restent ouverts.

État de Washington

Dans cet État qui fut le premier aux États-Unis à déplorer des cas de coronavirus en début d’année, le gouverneur démocrate Jay Inslee a annoncé une série de restrictions à compter de ce mardi et jusqu’au 14 décembre.

Les habitants ne pourront notamment plus recevoir chez eux si le(s) visiteur(s) ne se sont pas mis à l’isolement au moins sept jours avant et n’ont pas été testés négatifs dans les 48 heures précédant la visite.

En revanche, écoles et universités sont exemptes de nouvelles restrictions.

Californie

Douze comtés - y compris celui de Los Angeles - ont été classés en zone de restrictions maximales par le gouverneur démocrate Gavin Newsom: la plupart des activités commerciales en intérieur y sont fermées ou limitées à 25 % de leur capacité.

Les écoles ne peuvent ouvrir qu’à 25 % de leur capacité et ne reçoivent que les étudiants jugés prioritaires.

AFP

Texas

Même si les masques sont désormais obligatoires, la plupart des commerces restent ouverts dans cet État - deuxième le plus peuplé après la Californie - alors même qu’il a enregistré plus de 10 000 nouveaux cas par jour en moyenne la semaine dernière. La situation est particulièrement préoccupante à El Paso, où des morgues mobiles doivent être déployées.

New Jersey

Dans le nord-est du pays, longtemps épargné par la résurgence de l’épidémie, les restrictions sont aussi de retour, mais restent limitées par rapport au pic du printemps. Notamment dans le New Jersey, qui ce week-end a explosé les records de nouvelles contaminations, avec plus de 4500 nouveaux cas recensés dimanche.

Le gouverneur Phil Murphy a annoncé lundi une limite de 10 personnes pour les rassemblements en intérieur, et des limites à 25 % de capacité pour les lieux accueillant des mariages, des services religieux... Mais les rassemblements en extérieur peuvent encore atteindre 150 personnes.

New York

À New York, où le taux de positivité des tests reste inférieur à 3 %, le gouverneur Andrew Cuomo a imposé depuis vendredi un couvre-feu aux bars et restaurants, qui doivent fermer à 22 h.

Dans la ville de New York même, les écoles publiques restent ouvertes, mais pourraient fermer d’un jour à l’autre. Le maire a répété lundi que, conformément à des engagements pris envers les syndicats d’enseignants et du personnel, il les refermerait si le taux de positivité moyen sur sept jours dépassait 3 %.