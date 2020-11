Saison foutue

Les méninges sur le power play, Gary Bettman n’a jamais autant tricoté de sa vie.

Il cherche désespérément. Saison écourtée, avec ou sans public, des villes bulles, une division canadienne ? Il creuse. Le fleuve d’argent ne coule plus et il semble incapable d’admettre que si tout arrête à cause de cette grave pandémie, le hockey spectacle aussi doit attendre.

Si vous ne le saviez pas, Gary a un sympathique salaire annuel de 9 millions et s’il se débat comme un diable dans l’eau bénite c’est qu’il doit faire honneur à sa réputation de toujours en mettre plein les poches de ses « clients », les propriétaires.

Certains sont gourmands, plusieurs intelligents et d’autres totalement innocents. Aussi, Bettman ne veut pas offusquer ou déplaire aux joueurs voraces, mais qui, après tout, sont les véritables acteurs.

Tout se complique surtout que cette deuxième vague ne se résorbe pas, au contraire.

ET VOUS ?

Vous en pensez quoi ? Vous avez sans doute hâte de voir les améliorations du Canadien toutes vantées par le reste du circuit, mais on est drôlement loin d’une situation qui ressemble à la normale.

À un mois et demi d’une possible reprise des activités, personne ne parle de camp d’entraînement alors que la majorité de ces athlètes de haut niveau d’un sport collectif s’entraînent en solo dans leur sous-sol.

Ce qui est triste, c’est que le vieillissement, la chronologie ne s’arrêtent pas.

Le temps est en train de pousser les plus vieux en dehors du chapiteau.

Et n’oublions pas le plus important : la santé. Celle des joueurs, des intervenants autour, du public.

Mon avis ? On oublie tout ça jusqu’en octobre 2021.