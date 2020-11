Tuerie du Vieux-Québec: le système radio du SPVQ a été «quasi parfait», dit Labeaume

Le système de radiocommunication de la police de Québec «a fonctionné 99,2 % du temps» le soir de la tuerie dans le Vieux-Québec, selon le maire Régis Labeaume, qui invite l’opposition et la Fraternité des policiers à modérer leurs accusations.

«En matière de sécurité publique, on ne peut pas dire n’importe quoi. Il faut être responsable (...) C’est important d’avoir des chiffres dans les mains, des preuves. Je fais confiance au chef (Robert) Pigeon», a déclaré le maire de Québec lors d’un point de presse avant la séance du conseil municipal lundi.

Relayant les constats du chef du SPVQ, le maire a affirmé que le soir de l'Halloween, sur 842 communications avec le système SÉRAQ (le nouveau système radio), seulement 7 problèmes ont été répertoriés après analyse. Quatre retours de son ont été notés, deux policiers ont demandé à leur interlocuteur de répéter ce qu’il avait dit et une intervention a été coupée par le 911, a énuméré le maire.

«Presque 100 % du temps, ça a fonctionné. Ça, ce sont des faits. On a analysé toutes les communications et on a fait le bilan. Le système a été quasi parfait». La situation est toute autre pour le RAO, ce logiciel de répartition assistée par ordinateur dans les auto-patrouilles qui a «gelé», a reconnu le maire, s’empressant de dire qu’en aucun moment, cette panne avait pu représenter un «danger pour les policiers».

«Ils jouent avec les chiffres»

La nouvelle présidente de la Fraternité des policiers de Québec, Martine Fortier, accuse la Ville et la direction du SPVQ de «jouer avec les chiffres» puisqu’elle n’a pas comptabilisé les tentatives de communication ratées par des policiers, incapables d’utiliser le SÉRAQ, par exemple, en raison d’un problème de signal.

«De toute façon, même si c’est 1 % des communications qui n’ont pas fonctionné, qui est-il pour savoir que ces communications-là n’ont pas mis en danger la sécurité des policiers? Ce sont des problèmes répétés depuis des mois. On leur a montré des dossiers des cartes d’appels. Qu’est-ce que ça leur prend de plus? Ça leur prend un mort?»

D’autres ratés dénoncés

Plus tôt dans la journée, Mme Fortier avait fait une sortie fracassante, révélant de nouveaux ratés avec les nouveaux outils de communication implantés au SPVQ.

Elle relatait notamment des incidents récents à Saint-Augustin-de-Desmaures, le 8 novembre, et le week-end dernier à Sainte-Foy lors desquels le système aurait flanché alors que des policiers tentaient d’obtenir du renfort. À ce sujet, le maire Labeaume n’a pas voulu se commettre. Il s’est dit « à la recherche de la vérité » et a dit attendre le compte-rendu du chef de police, avant de se prononcer.

M. Labeaume a également réitéré sa confiance envers le conseiller Patrick Voyer, responsable de la Sécurité publique au comité exécutif et des Technologies de l’information.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, avait réclamé sa tête, l’accusant d’avoir menti en plein plénier, le 15 octobre dernier, au sujet des nouveaux systèmes de communication. La Ville avait alors fait l’apologie des nouvelles technologies, sans jamais évoquer un quelconque problème. Les ratés du système étaient pourtant connus de tous, à ce moment-là, selon la Fraternité.

Le chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau, a également l’impression de s’être fait rouler dans la farine le 15 octobre. «On nous avait dit que ça fonctionnait à merveille ! Je n’accepte pas qu’on nous ait littéralement menti. C’est grave. On entre dans une zone qui peut avoir des conséquences fatales. C’est sérieux et on ne sent pas le sérieux de cette administration. On a besoin d’un coup de barre, et vite.»